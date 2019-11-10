Gols no fim e empate: Palmeiras e Corinthians ficam no 1 a 1 no Pacaembu

Em partida com um final alucinante, Palmeiras e Corinthians empataram em 1 a 1, neste sábado, no Pacaembu, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde dominou o segundo tempo, viu Walter defender pênalti de Scarpa, e sofreu um golaço de Michel nos acréscimos. Mas no lance seguinte, Bruno Henrique apareceu na grande área para deixar tudo igual.
O resultado é ruim para os dois. O Palmeiras pode ver a distância para o Flamengo aumentar, caso este vença amanhã, e o Corinthians pode sair do G6
a depender dos rivais. As equipes voltam a campo no próximo domingo - o Verdão visita o Bahia, enquanto o Corinthians recebe o Internacional.
A boa cabeçada de Boselli, para a defesa de Weverton, logo aos dois minutos, fez boa propaganda do clássico. Mas a promessa de um início animado não se cumpriu. Em boa parte do primeiro tempo, as defesas prevaleceram e as melhores chances foram com a bola parada. Gustavo Gómez, em duas oportunidades, assustou o Timão pelo alto.
A partir dos 30, a qualidade do ataque alviverde começou a sobressair - especialmente com o camisa 7. O chute cruzado do palmeirense, após boa jogada individual pela direita, foi o lance mais perigoso da etapa inicial. Bruno Henrique, que cobrou falta com perigo, também fazia boa partida.
Uma das grandes chances do jogo saiu no primeiro minuto do segundo tempo. Walter recebeu bola recuada, se embolou, e depois afastou para a lateral. Na sequência, Scarpa lançou e Deyverson, na pequena área, desviou O goleiro corintiano tirou em cima da linha e se recuperou no lance.
A pressão do Palmeiras continuou e o Corinthians se trancou na defesa. Diante da retranca alvinegra, a mão de Manoel na grande área, aos 33, assinalada com auxílio do VAR, é tudo que o Alviverde precisava. Scarpa cobrou pênalti a meia altura, no canto esquerdo, e parou no homem do jogo: Walter. Na sequência, Borja - que recebeu chance após polêmica com Mano - e Bruno Henrique, perderam chances na grande área e deixaram o Pacaembu com gosto amargo.
O Palmeiras tomou conta do segundo tempo. Mas, aos 46, o corintiano Michel soltou uma bomba da intermediária, na gaveta de Weverton, e jogou uma cachoeira de água fria no rival. Mas não havia tempo para respirar. Dois minutos depois, Dudu cruzou e Bruno Henrique pegou sobra para soltar a bomba e deixar tudo igual no Pacaembu.
PALMEIRAS 1 X 1 CORINTHIANS
Local: Pacaembu, São Paulo (SP)
Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)
Público e renda: 34.283 pagantes, 36.290 pessoas e R$ 1.420.520,00
Gols: Michel 46'/2ºT (0-1); Bruno Henrique 48'/2ºT (1-1)
Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Bruno Henrique; Dudu, Gustavo Scarpa (Carlos Eduardo, 38'/2ºT) e Zé Rafael (Willian, 20'/2ºT); Deyverson (Borja, 25'/2ºT). Técnico: Mano Menezes
Corinthians: Walter; Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Ramiro (Vagner Love, 33'/2ºT), Pedrinho (Mateus Vital, 12'/2ºT) e Janderson (Clayson, 12'/2ºT); Mauro Boselli. Técnico: Dyego Coelho