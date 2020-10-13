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Gols, assistências e finalizações: as estatísticas de Zaracho, novo reforço do Atlético Mineiro

Argentino custará mais de R$ 30 milhões ao Galo...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 08:15

LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 08:15
Crédito: Zaracho é um dos maiores finalizadores da Libertadores (Marcelo Endeli/Getty Image
Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro segue investindo pesado para se manter na ponta da competição. Nessa segunda-feira, o clube acertou a contratação do meia Matías Zaracho, de 22 anos, que pertence ao Racing. O jogador deve ser anunciado oficialmente esta semana.
Revelado pelo próprio Racing e com passagens pela seleção argentina sub-17 e sub-20, o meia vem sendo um dos destaques da equipe nos últimos anos. Nessa Libertadores, por exemplo, Zaracho tem a maior média de finalizações por jogo da competição, com 12 arremates em apenas duas partidas. Uma delas parou nas redes do Estudiantes de Mérida, da Venezuela. O camisa 28 deu ainda uma assistência na mesma partida.
No Campeonato Argentino 2019/2020, Matías marcou outras quatro vezes em 19 atuações e deu um passe para gol. Zaracho foi o artilheiro do Racing ao lado de Lisandro López. Além disso, mesmo sendo um jogador de características ofensivas, foi o líder de desarmes da equipe, com 47 roubos de bola, segundo dados do Sofascore, e o 26º da competição. Veja mais números do meia:
ESTATÍSTICAS DE ZARACHO NO CAMPEONATO ARGENTINO- Dados do Sofascore
19 jogos4 gols1 passe para gol20 passes decisivos24 finalizações4 grandes chances criadas47 desarmes28 dribles certos

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