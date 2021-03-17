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'Golpe de realidade': imprensa espanhola repercute eliminação do Atlético de Madrid na Champions

Líder do Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid foi eliminado para o Chelsea nas oitavas de final da Champions League...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 20:09

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 20:09
Crédito: BEN STANSALL / AFP
Nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid foi eliminado para o Chelsea após perder por 2 a 0 nas oitavas de final da Champions League. Com o resultado, a imprensa espanhola fez questão de mostrar o contraste entre a liderença do Campeonato Espanhol e a queda na competição continental.
Veja o mata-mata da Champions LeagueEm Madrid, jornais como o 'Marca' e o 'Diario As' repercutiram o contraste existente na temporada do Atlético de Madrid, que ocupa a liderança isolada do Campeonato Espanhol, mas que caiu nas oitavas da Champions League sem marcar gols.
O 'Marca' citou um 'golpe de realidade' da equipe de Diego Simeone, enquanto o 'Diario As' fala de um 'objetivo cumprido', ressaltando que o clube da capital espanhola não tinha o título da Champions League como objetivo, e o importante para a equipe era passar da fase de grupos.
Em Barcelona, o 'Mundo Deportivo' fala sobre o 'Chelsea mostrar ao Atlético a sua realidade', e ainda menciona que Diego Simeone substituiu Luis Suárez, ex-Barça, meia hora antes do final da derrota por 2 a 0, que contou com gols de Ziyech e Emerson.
Após a eliminação, o Atlético de Madrid entra em campo neste domingo, às 14:30h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, quando enfrenta o Alavés.

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