Goleiros brilham e Everton só consegue empate contra o Burnley

Crédito: Jogo entre Burnley e Everton foi marcado pelo equilíbrio e grande jogo dos goleiros (CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP

O Everton viajou para encarar o Burnley fora de casa, mas não conseguiu recuperar o bom momento do início do Campeonato Inglês e apenas empatou por 1 a 1. Apesar dos gols de Brady e Calvert-Lewin, os grandes destaques da partida foram os goleiros Nick Pope e Jordan Pickford que impediram a vitória de uma das equipes.

SURPRESAApesar do favoritismo do Everton, o time não vive um bom momento no Campeonato Inglês e demonstrou isso logo no início da partida. Após erro de saída de bola, Brady aproveitou espaço e finalizou de fora da área para abrir o placar para o Burnley logo aos dois minutos. A resposta do time de Ancelotti veio aos 12 com Calvert-Lewin aproveitando cruzamento da direita, mas parando em grande defesa de Nick Pope.

QUEM NÃO FAZ…No final da primeira etapa, o time da casa teve a oportunidade a chance de ampliar o marcador com Chris Wood recebendo sozinho dentro da área, mas Pickford realizando ótima defesa. Nos acréscimos, Richarlison aproveitou passe de Allan e cruzou para o artilheiro Calvert-Lewin empurrar de carrinho para o fundo das redes.