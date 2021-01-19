Goleiro Zé Carlos, do Brusque, está de volta à série B após quatro anos

Desde a sua despedida da série B, em 2017, quando defendeu a camisa do Londrina, o goleiro Zé Carlos soma três acessos com Concórdia e Brusque e três títulos com o quadricolor, sendo série D, Copa Santa Catarina e Recopa.
FASE FINAL: CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B E SIMULE OS RESULTADOS
Hoje, com a vaga garantida na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o arqueiro garante que chegar até onde chegou é resultado de muito trabalho.
- Eu acredito que foi necessário passar por tudo o que passei para me tornar o excelente profissional que me considero hoje. Temos propósitos em nossas vidas, e acredito que, assim como o de muita gente, é crescer e aprender com os nossos erros. De 2017 para cá, eu cresci e aprendi muito, tanto que o resultado disso são os acessos e títulos que conquistei. Tenho que me orgulhar disso, é fruto de muito trabalho - garante o atleta.
Zé Carlos tem contrato com o Brusque até abril de 2022 e, com a despedida da série C, já se prepara para o início da temporada 2021.
- Estou muito feliz por ajudar o Bruscão a conquistar tudo que já conquistou até aqui. Agora é trabalhar para iniciar nosso 2021, que será pegado. Tanto no Catarinense quanto na série B, serão jogos difíceis e com times grandes, e o nosso grupo tem que manter a entrega e seriedade de sempre para continuar fazendo história com essa camisa - finaliza.
A estreia do Brusque no Campeonato Catarinense de 2021 será no dia 24 de fevereiro, diante do Marcílio Dias.