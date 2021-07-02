Goleiro Vladmir é anunciado pelo Avaí

O goleiro Vladmir está de volta ao Avaí. Nesta sexta-feira, o Leão confirmou a contratação do arqueiro para a disputa da Série B.
Livre no mercado após encerrar o seu contrato com o Santos, o atleta foi procurado pelo time de Santa Catarina e não teve trabalhos para acertar o contrato.
O namoro entre as partes é antigo, já que Vladmir esteve na mira do Avaí no início da temporada, mas o Leão não tinha como arcar a sua compra junto ao Peixe.
2019
Na última participação do Avaí na elite do futebol brasileiro, Vladmir foi o escolhido para vestir a camisa 1 do Leão e, apesar do rebaixamento, o arqueiro foi muito bem e fez boas atuações, que elevaram a sua moral dentro do clube.