Goleiro Vladmir é anunciado pelo Avaí

Crédito: Divulgação/Avaí FC

O goleiro Vladmir está de volta ao Avaí. Nesta sexta-feira, o Leão confirmou a contratação do arqueiro para a disputa da Série B.

Livre no mercado após encerrar o seu contrato com o Santos, o atleta foi procurado pelo time de Santa Catarina e não teve trabalhos para acertar o contrato.

O namoro entre as partes é antigo, já que Vladmir esteve na mira do Avaí no início da temporada, mas o Leão não tinha como arcar a sua compra junto ao Peixe.

2019