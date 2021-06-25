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Goleiro vive expectativa de estreia pelo Grêmio no Brasileirão Sub-20

Arqueiro que tem direitos ligados ao Mirassol teve a pandemia como principal empecilho para fazer o primeiro jogo no Imortal...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 10:17

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 10:17

Crédito: Divulgação/Grêmio
Há um ano no Grêmio, Hugo Nogueira estreará oficialmente pelo clubeno próximo domingo (27). O goleiro defenderá o gol tricolor diante do Botafogo, às 15h (de Brasília), no CT Hélio Dourado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Vinculado ao Mirassol (SP), o atleta chegou a estar no profissional da equipe paulista no ano passado e ainda não atuou pelo time gaúcho por conta da pandemia.
- Aguardo com muita expectativa minha estreia oficial pelo Grêmio. Com aparalisação dos campeonatos devido à pandemia, tivemos poucos jogos.Assim, pude atuar em apenas quatro partidas amistosas. Agora, é mostrar omeu melhor dentro de campo para que eu possa seguir defendendo o Tricolor,além de buscar o título do campeonato - disse Hugo.
Na última temporada, o Grêmio foi eliminado pelo Corinthians nas quartas definal do torneio. Prestes a iniciar a nova edição do torneio, Hugo destaca os aprendizados com a eliminação, para que o clube chegue o mais longe possível na competição.
- Acredito que em toda eliminação podemos tirar algo de lição. Na partida deida, fora de casa, o Grêmio empatou sem gols. No jogo da volta, perdemos emnossos domínios. Creio que, jogando em casa, temos que vencer sempre, eisso serve de aprendizado para esta nova edição de Brasileirão: não perderpontos atuando como mandante - afirmou o goleiro.
O atleta integrou a equipe profissional do Mirassol, que chegou à semifinaldo Campeonato Paulista em 2020. O time eliminou o São Paulo nas quartas definal da competição e saiu do torneio após derrota para o Corinthians nadisputa por uma vaga na decisão.
Emprestado pela equipe da cidade homônima, Hugo tem vínculo com oGrêmio até o fim de 2021. Antes de chegar ao clube do interior paulista, ojogador atuou nas categorias de base de outras equipes do estado como Batatais, Monte Azul e Inter bem como fez parte do profissional do Capivariano.

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