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futebol

Goleiro Vanderlei não é mais jogador do Grêmio

Arqueiro chegou com a expectativa de ocupar o espaço deixado por Marcelo Grohe onde nenhum nome até então conseguiu se consolidar...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 22:01

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 22:01
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio parece estar em meio a um intenso processo de reformulação no plantel onde o zagueiro David Braz está em vias de deixar o clube, o meio-campista Thaciano foi emprestado para o Bahia e Thiago Santos foi confirmado como reforço. >O que vale uma vitória no Grenal do próximo sábado (3)Nessa quinta-feira (1), o Tricolor oficializou outro dos movimentos na composição do elenco onde o arqueiro Vanderlei teve seu acordo rescindido.
- O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa ter realizado acordo de rescisão consensual em contrato de trabalho do atleta Vanderlei com o Clube. O Grêmio agradece aos serviços prestados em sua passagem pela instituição e deseja êxito na continuidade de sua carreira - se pronunciou o Imortal em nota.
Desde sua chegada na temporada passada após rescindir com o Santos, Vanderlei era visto como um nome de peso e capacidade para suprir o setor onde Marcelo Grohe havia sido o último nome de segurança e confiança do torcedor.
Para o setor, o Grêmio conta agora com três nomes mais jovens (Adriel, Brenno e Chapecó) além de Paulo Victor, outro nome que é visto como passível de ser dispensado em breve.

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