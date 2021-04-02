Goleiro Vanderlei não é mais jogador do Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio parece estar em meio a um intenso processo de reformulação no plantel onde o zagueiro David Braz está em vias de deixar o clube, o meio-campista Thaciano foi emprestado para o Bahia e Thiago Santos foi confirmado como reforço. >O que vale uma vitória no Grenal do próximo sábado (3)Nessa quinta-feira (1), o Tricolor oficializou outro dos movimentos na composição do elenco onde o arqueiro Vanderlei teve seu acordo rescindido.

- O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa ter realizado acordo de rescisão consensual em contrato de trabalho do atleta Vanderlei com o Clube. O Grêmio agradece aos serviços prestados em sua passagem pela instituição e deseja êxito na continuidade de sua carreira - se pronunciou o Imortal em nota.

Desde sua chegada na temporada passada após rescindir com o Santos, Vanderlei era visto como um nome de peso e capacidade para suprir o setor onde Marcelo Grohe havia sido o último nome de segurança e confiança do torcedor.