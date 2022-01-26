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Goleiro Thomazella afirma em busca da Portuguesa pelo acesso à elite do Paulistão

Um dos mais experientes do elenco da Lusa projetou a estreia na Série A2...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 19:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 19:47
Na tarde da próxima quinta-feira (27), a Portuguesa inicia a sua busca pelo acesso à Série A1 do Campeonato Paulista. A equipe do Canindé enfrentará o Primavera, fora de casa, às 15h. Durante a preparação, a Lusa fez alguns amistosos e jogos treino, entre eles, um duelo com o atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras. No duelo, a Portuguesa conseguiu a vitória, 2 a 1. Um dos mais experientes do elenco Lusitano, o goleiro Thomazella, falou sobre a preparação da Portuguesa e destacou a busca pelo acesso.- Fizemos uma pré-temporada muito forte. Enfrentamos equipes qualificadas e que nos levaram a elevar o nosso nível. Acredito que chegamos preparados para esse primeiro jogo da temporada. Espero que a gente possa fazer uma grande competição e que possamos levar a Portuguesa de volta para a elite.
Um dos remanescentes da temporada passada, o goleiro, falou um pouco sobre a expectativa para a estreia na Série A2. O arqueiro espera um jogo difícil, pontuou as qualidades do adversário, mas espera um bom jogo da Portuguesa.- Sabemos que vamos enfrentar dificuldades. A Série A2 é uma competição muito difícil, as equipes são bem qualificadas e, com certeza, vamos enfrentar muitas dificuldades. A equipe do Primavera é forte e de muita qualidade. Analisamos eles, estudamos e sabemos os seus pontos fortes. Vamos em busca de fazer um grande jogo, sempre pensando em conseguir os três pontos.
Crédito: Foto:DorivalRosa/Portuguesa

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