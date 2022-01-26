Goleiro Thomazella afirma em busca da Portuguesa pelo acesso à elite do Paulistão

Na tarde da próxima quinta-feira (27), a Portuguesa inicia a sua busca pelo acesso à Série A1 do Campeonato Paulista. A equipe do Canindé enfrentará o Primavera, fora de casa, às 15h. Durante a preparação, a Lusa fez alguns amistosos e jogos treino, entre eles, um duelo com o atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras. No duelo, a Portuguesa conseguiu a vitória, 2 a 1. Um dos mais experientes do elenco Lusitano, o goleiro Thomazella, falou sobre a preparação da Portuguesa e destacou a busca pelo acesso.- Fizemos uma pré-temporada muito forte. Enfrentamos equipes qualificadas e que nos levaram a elevar o nosso nível. Acredito que chegamos preparados para esse primeiro jogo da temporada. Espero que a gente possa fazer uma grande competição e que possamos levar a Portuguesa de volta para a elite.