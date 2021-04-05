Goleiro Tadeu completa dois anos no Goiás e celebra: "sou um privilegiado por poder vestir essa camisa"

Na tarde do último domingo (04), quando o Goiás entrou em campo para enfrentar o Jaraguá, e venceu, um jogador tinha algo a mais para comemorar, além da vitória. O goleiro Tadeu, um dos principais jogadores da equipe Esmeraldina, completava dois anos da sua chegada ao Goiás.- É muito gratificante pra mim estar aqui a dois anos. Já são mais de 80 jogos com a camisa do Goiás. Me sinto muito honrado em fazer parte da história de uma equipe tão grande, como o Goiás. Sei que eu sou um privilegiado por poder vestir essa camisa. Poder representar esse clube dentro de campo, é um motivo de muito orgulho. É uma grande satisfação alcançar uma marca como essa - disse o goleiro após atingir a importante marca no clube.