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Goleiro Tadeu completa dois anos no Goiás e celebra: "sou um privilegiado por poder vestir essa camisa"

Goleiro chegou a equipe em 2019 e desde então vem sendo um dos destaques do clube...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 16:33

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 16:33
Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás EC
Na tarde do último domingo (04), quando o Goiás entrou em campo para enfrentar o Jaraguá, e venceu, um jogador tinha algo a mais para comemorar, além da vitória. O goleiro Tadeu, um dos principais jogadores da equipe Esmeraldina, completava dois anos da sua chegada ao Goiás.- É muito gratificante pra mim estar aqui a dois anos. Já são mais de 80 jogos com a camisa do Goiás. Me sinto muito honrado em fazer parte da história de uma equipe tão grande, como o Goiás. Sei que eu sou um privilegiado por poder vestir essa camisa. Poder representar esse clube dentro de campo, é um motivo de muito orgulho. É uma grande satisfação alcançar uma marca como essa - disse o goleiro após atingir a importante marca no clube.
Desde que chegou ao Goiás, Tadeu assumiu a titularidade da equipe e logo caiu nas graças da torcida. Logo na sua estreia, no Maracanã, contra o Fluminense, Tadeu foi o herói da partida, defendendo um pênalti cobrado por Luciano e sendo peça chave na vitória por 1 a 0.Desde então, Tadeu acumulou partidas de destaque e foi um dos melhores na sua posição no Campeonato Brasileiro de 2019. Após as boas atuações, Tadeu chamou atenção de várias equipes, mas preferiu permanecer no Goiás e assinou um contrato válido até 2023.
Em 2020, apesar do rebaixamento da equipe Esmeraldina, Tadeu continuou sendo o principal destaque da equipe e chamando atenção de todos pelas suas belas defesas. Desde a sua estreia, Tadeu defendeu a meta Esmeraldina em 85 partidas. De acordo com o site de estatísticas Instat, Tadeu contabiliza mais de 300 defesas, entre difíceis e 'normais'. Além disso, o arqueiro defendeu quatro pênaltis neste período.

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