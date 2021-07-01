Goleiro Tadeu chega a 100 jogos pelo Goiás e agradece a todos do clube desde que chegou em 2019

Na noite da última quarta-feira (30), o Goiás recebeu o Vasco, em partida válida pela 8ª rodada da série B. Com gol marcado na segunda etapa, o Esmeraldino conseguiu mais uma vitória e se manteve dentro do G4. Para o goleiro Tadeu, a partida teve uma importância ainda maior. O arqueiro alcançou a marca de 100 jogos com a camisa do Goiás e falou um pouco sobre a importância da marca.- É um misto de sentimentos, alegria, orgulho por atingir essa marca, eu que cheguei aqui em 2019, realizando um sonho e agora poder completar essa marca de 100 jogos. Sou muito grato a Deus, ao clube, todos os funcionários que me ajudaram a atingir essa marca que é tão importante - celebrou.