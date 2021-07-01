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Goleiro Tadeu chega a 100 jogos pelo Goiás e agradece a todos do clube desde que chegou em 2019

Arqueiro do Esmeraldino comemorou marca e vitória no centésimo jogo pelo clube...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 15:41

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 15:41
Crédito: Rosiron Rodrigues/Divulgação Goiás EC
Na noite da última quarta-feira (30), o Goiás recebeu o Vasco, em partida válida pela 8ª rodada da série B. Com gol marcado na segunda etapa, o Esmeraldino conseguiu mais uma vitória e se manteve dentro do G4. Para o goleiro Tadeu, a partida teve uma importância ainda maior. O arqueiro alcançou a marca de 100 jogos com a camisa do Goiás e falou um pouco sobre a importância da marca.- É um misto de sentimentos, alegria, orgulho por atingir essa marca, eu que cheguei aqui em 2019, realizando um sonho e agora poder completar essa marca de 100 jogos. Sou muito grato a Deus, ao clube, todos os funcionários que me ajudaram a atingir essa marca que é tão importante - celebrou.
Com 15 pontos conquistados, o Goiás ocupa a terceira colocação e se mantém na briga direta por uma vaga no G4. Após a vitória, Tadeu destacou a importância da vitória para a sequência da série B.- Foi uma vitória importantíssima. Nos deixa dentro do G4, pra gente continuar forte nessa luta. Foi um jogo muito difícil, a equipe do Vasco soube se defender muito bem, mas por conta da nossa persistência, nós conseguimos marcar um gol e sair com a vitória que vai ser muito importante para a nossa sequência dentro da competição - concluiu o goleiro sobre o esforço da equipe.

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