Goleiro Sub-17 do Fortaleza traça metas e expectativas para a temporada

Crédito: Samuel Andrade

O goleiro Rai Lima, que completa 16 anos em 2021, inicia a segunda temporada na equipe do Fortaleza no dia 23 de março, que é a data prevista para que o Campeonato Brasileiro Sub-17 comece. Campeão e melhor goleiro da Copa Seromo Sub-15 na última temporada, o arqueiro comenta sobre o ano que está por vir.

- Vai ser um ano recheado de competições, Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa Seromo e estou com expectativas muito boas para essa temporada. Venho treinando firme nesse período de preparação para chegar pronto e dar o meu melhor dentro de campo aqui no Fortaleza - comentou o goleiro.

Na temporada de 2020, a equipe do Fortaleza não chegou a disputar nem o Campeonato Brasileiro nem a Copa do Brasil na categoria Sub-17. Porém com boas atuações no Campeonato Cearense da categoria, onde o Leão do Pici conquistou o título, o calendário de 2021 estará lotado para o Tricolor de Aço.

Com a adição de novas peças, como é o caso do goleiro Rai, que subiu da equipe sub-15 para a sub-17 e a preservação dos principais jogadores que conquistaram o título estadual, a equipe do Fortaleza terá um elenco completo para disputar as competições em alto nível.