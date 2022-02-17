Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Goleiro Samuel vem se destacando na Portimonense e deseja luta até o fim por vaga em uma competição continental
futebol

Goleiro Samuel vem se destacando na Portimonense e deseja luta até o fim por vaga em uma competição continental

Arqueiro brasileiro é o terceiro em número de defesas em toda a Liga Portuguesa...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 17:51
Pela segunda temporada seguida, o goleiro brasileiro Samuel Portugal tem se destacado na meta do Portimonense. O arqueiro, de 27 anos, é o goleiro estrangeiro com mais defesas na primeira divisão de Portugal – terceiro no geral. Com as boas atuações, Samuel tem atraído olhos do mercado europeu. O goleiro falou sobre o momento que tem vivido no país.- Tenho trabalhado muito forte para sempre estar em evolução. O Portimonense me dá todo o suporte para poder realizar o meu trabalho da melhor forma possível. Fico bastante feliz pela temporada que venho fazendo, é fruto de grandes esforços. O pensamento é sempre de seguir evoluindo e isso só será possível com muito trabalho - disse o arqueiro da equipe portuguesa.
Após um primeiro turno muito bom, o Portimonense vive uma fase de instabilidade na tabela. A equipe vem de dois empates seguidos nas últimas partidas e enfrenta, na próxima segunda-feira (21), a equipe do Santa Clara, fora de casa. Samuel Portugal destacou a importância dessa partida nas pretensões da equipe na competição.- Estamos passando por um momento de instabilidade no campeonato. A nossa equipe vem trabalhando muito em busca dessa reação que vai ser muito importante. Temos as nossas metas na competição e vamos tentar alcançá-las. Respeitamos muito a equipe do Santa Clara, mas nos esforçaremos para alcançar a vitória, que pode nos colocar novamente em uma boa sequência dentro do campeonato e contribuir para entrarmos mais uma vez na briga por uma vaga em uma competição continental. Mas, sempre deixando claro que o nosso primeiro objetivo é a permanência na primeira divisão - concluiu.
Crédito: Foto:Divulgação/Portimonense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Novo 'O Diabo Veste Prada' é uma versão 'água com açúcar' do original?
Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Adolescente cansado
“Jet lag social”: entenda o efeito de dormir tarde e acordar cedo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados