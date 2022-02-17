Goleiro Samuel vem se destacando na Portimonense e deseja luta até o fim por vaga em uma competição continental

Pela segunda temporada seguida, o goleiro brasileiro Samuel Portugal tem se destacado na meta do Portimonense. O arqueiro, de 27 anos, é o goleiro estrangeiro com mais defesas na primeira divisão de Portugal – terceiro no geral. Com as boas atuações, Samuel tem atraído olhos do mercado europeu. O goleiro falou sobre o momento que tem vivido no país.- Tenho trabalhado muito forte para sempre estar em evolução. O Portimonense me dá todo o suporte para poder realizar o meu trabalho da melhor forma possível. Fico bastante feliz pela temporada que venho fazendo, é fruto de grandes esforços. O pensamento é sempre de seguir evoluindo e isso só será possível com muito trabalho - disse o arqueiro da equipe portuguesa.

Após um primeiro turno muito bom, o Portimonense vive uma fase de instabilidade na tabela. A equipe vem de dois empates seguidos nas últimas partidas e enfrenta, na próxima segunda-feira (21), a equipe do Santa Clara, fora de casa. Samuel Portugal destacou a importância dessa partida nas pretensões da equipe na competição.- Estamos passando por um momento de instabilidade no campeonato. A nossa equipe vem trabalhando muito em busca dessa reação que vai ser muito importante. Temos as nossas metas na competição e vamos tentar alcançá-las. Respeitamos muito a equipe do Santa Clara, mas nos esforçaremos para alcançar a vitória, que pode nos colocar novamente em uma boa sequência dentro do campeonato e contribuir para entrarmos mais uma vez na briga por uma vaga em uma competição continental. Mas, sempre deixando claro que o nosso primeiro objetivo é a permanência na primeira divisão - concluiu.