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futebol

Goleiro Ronaldo pode desfalcar o Vitória contra o Confiança

Arqueiro sentiu uma lesão na coxa diante do Paraná e corre o risco de não participar do jogo...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 16:47

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 16:47

Crédito: Divulgação
Em bom momento na Série B, o Vitória pode ter uma baixa para o jogo contra o Confiança, marcado para o próximo sábado. Trata-se do goleiro Ronaldo, que apresentou uma lesão muscular.De acordo com as informações do site Bahia Notícias e confirmado pela nossa reportagem, a lesão aconteceu durante o jogo contra o Paraná, que aconteceu na última terça-feira.
Agora, a expectativa é que Ronaldo faça o último teste antes do jogo marcado para o fim de semana. Caso ele não possa atuar, o reserva Cesar será o escolhido.
Situação na Tabela
Com 32 pontos conquistados, o Vitória aparece na 14ª colocação da Série B.

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