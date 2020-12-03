Goleiro Ronaldo pode desfalcar o Vitória contra o Confiança

Em bom momento na Série B, o Vitória pode ter uma baixa para o jogo contra o Confiança, marcado para o próximo sábado. Trata-se do goleiro Ronaldo, que apresentou uma lesão muscular.De acordo com as informações do site Bahia Notícias e confirmado pela nossa reportagem, a lesão aconteceu durante o jogo contra o Paraná, que aconteceu na última terça-feira.