Goleiro Rodolfo Castro volta a ficar à disposição no Figueirense

Crédito: Patrick Floriani/FFC

Rodolfo Castro voltou a ficar à disposição do técnico Jorginho para a temporada 2021. O goleiro passou por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo após o fim da temporada passada e, recuperado, detalhou como vem sendo o tratamento.>Contra quem o Figueirense estreia na Copa do Brasil?Além disso, o arqueiro do Furacão do Estreito declarou que não sente mais dores na região lesionada e elogiou o departamento médico do Figueirense:

- Fui submetido a uma artroscopia no joelho para a correção de uma lesão no menisco. É uma cirurgia simples, que tinha um tempo de recuperação previsto de 4 a 6 semanas. Até agora a recuperação está sendo bastante positiva e dentro do esperado. O pessoal do departamento médico do Figueira vem ajudando bastante nestes últimos dias que são importantes.

- Agora estou entrando na quinta semana e me sentindo muito bem. Não sinto dores, nem incômodo algum. Já iniciei alguns trabalhos leves no campo para começar a ter um contato com a bola, mas ainda com restrições. Acredito que se tudo continuar correndo bem, na próxima semana eu já possa estar 100% fisicamente. Está tudo dentro do esperado pelos médicos e fisioterapeutas - acrescentou.