Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Goleiro Rodolfo Castro volta a ficar à disposição no Figueirense

Arqueiro que assumiu a titularidade da meta alvinegra no fim de 2020 está de volta as atividades no gramado do CFT Cambirela...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 15:16
Crédito: Patrick Floriani/FFC
Rodolfo Castro voltou a ficar à disposição do técnico Jorginho para a temporada 2021. O goleiro passou por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo após o fim da temporada passada e, recuperado, detalhou como vem sendo o tratamento.>Contra quem o Figueirense estreia na Copa do Brasil?Além disso, o arqueiro do Furacão do Estreito declarou que não sente mais dores na região lesionada e elogiou o departamento médico do Figueirense:
- Fui submetido a uma artroscopia no joelho para a correção de uma lesão no menisco. É uma cirurgia simples, que tinha um tempo de recuperação previsto de 4 a 6 semanas. Até agora a recuperação está sendo bastante positiva e dentro do esperado. O pessoal do departamento médico do Figueira vem ajudando bastante nestes últimos dias que são importantes.
- Agora estou entrando na quinta semana e me sentindo muito bem. Não sinto dores, nem incômodo algum. Já iniciei alguns trabalhos leves no campo para começar a ter um contato com a bola, mas ainda com restrições. Acredito que se tudo continuar correndo bem, na próxima semana eu já possa estar 100% fisicamente. Está tudo dentro do esperado pelos médicos e fisioterapeutas - acrescentou.
Rodolfo Castro foi ao banco de reservas já na última partida do Figueirense contra o Avaí. Todavia, na última semana, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) paralisou o estadual por 15 dias por conta do agravamento da situação do coronavírus no estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

figueirense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 complicações decorrentes da menopausa não tratada
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Espírito Santo ajusta a rota e se prepara para decolar no turismo
Imagem de destaque
Adolescentes são resgatadas após serem obrigadas a vender drogas em Guriri

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados