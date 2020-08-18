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Goleiro Ricardo Friedrich projeta temporada competitiva na Turquia

Irmão de Douglas Friedrich, goleiro do Bahia, Ricardo quer ano melhor para o Ankaragücü após rebaixamento cancelado...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 15:48

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 15:48

Crédito: Divulgação/Ankaragücü
Com boa parte da carreira construída no exterior, o goleiro Ricardo Friedrich se prepara para mais uma temporada com a camisa do Ankaragücü, da Turquia. Depois de um ano complicado com o rebaixamento, que acabou revertido pela confederação do país devido à pandemia, a expectativa é de competitividade. O arqueiro se apresenta à equipe na próxima semana.
- Retorno bastante motivado, pois será mais uma temporada desafiadora. Os campeonatos na Turquia têm muita competitividade, onde enfrentamos equipes constantemente presentes nas grandes competições europeias. Espero poder seguir contribuindo dentro e fora de campo para que possamos construir uma história vitoriosa nesta temporada, onde o clube volte a ser referência entre os grandes do país - afirmou Ricardo.
Natural de Candelária/RS, Ricardo Friedrich teve passagem de destaque pela Noruega, quando foi capitão do Bodo/Glimp, vice campeão norueguês em 2019 e foi eleito melhor goleiro da competição. Ele é irmão do também goleiro Douglas Friedrich, que atualmente é titular do Bahia após passar por clubes como Corinthians, Grêmio e Avaí.

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