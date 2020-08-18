Goleiro Ricardo Friedrich projeta temporada competitiva na Turquia

Crédito: Divulgação/Ankaragücü

Com boa parte da carreira construída no exterior, o goleiro Ricardo Friedrich se prepara para mais uma temporada com a camisa do Ankaragücü, da Turquia. Depois de um ano complicado com o rebaixamento, que acabou revertido pela confederação do país devido à pandemia, a expectativa é de competitividade. O arqueiro se apresenta à equipe na próxima semana.

- Retorno bastante motivado, pois será mais uma temporada desafiadora. Os campeonatos na Turquia têm muita competitividade, onde enfrentamos equipes constantemente presentes nas grandes competições europeias. Espero poder seguir contribuindo dentro e fora de campo para que possamos construir uma história vitoriosa nesta temporada, onde o clube volte a ser referência entre os grandes do país - afirmou Ricardo.