Goleiro revela como Diego Costa e Suárez são dentro de campo

O experiente goleiro Ben Foster, atualmente no Watford, revelou que Diego Costa e Luis Suárez foram os atacantes mais chatos que já enfrentou. Em entrevista ao canal “The Cycling GK”, o veterano afirmou que os dois centroavantes eram como animais em campo e que faziam de tudo pela vitória de suas equipes.- Diego Costa era como um ratinho asqueroso. Ele se limitava a gritar e arranhar, não te deixava em paz, não te deixava respirar por um segundo. Suárez também era um pouco assim. Era horrível jogar contra ele, pois te chutava, te arranhava, fazia qualquer coisa. Mas eles são vencedores puros, eu gosto desse tipo de jogadores. Animais.