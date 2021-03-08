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futebol

Goleiro revela como Diego Costa e Suárez são dentro de campo

Ben Foster, atualmente no Watford, afirmou que os dois centroavantes estão entre os mais chatos que já enfrentou, mas admira ambos os atacantes por suas conquistas...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:35

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 11:35
Crédito: Adrian Dennis / AFP
O experiente goleiro Ben Foster, atualmente no Watford, revelou que Diego Costa e Luis Suárez foram os atacantes mais chatos que já enfrentou. Em entrevista ao canal “The Cycling GK”, o veterano afirmou que os dois centroavantes eram como animais em campo e que faziam de tudo pela vitória de suas equipes.- Diego Costa era como um ratinho asqueroso. Ele se limitava a gritar e arranhar, não te deixava em paz, não te deixava respirar por um segundo. Suárez também era um pouco assim. Era horrível jogar contra ele, pois te chutava, te arranhava, fazia qualquer coisa. Mas eles são vencedores puros, eu gosto desse tipo de jogadores. Animais.
> Veja a tabela da Premier League
Diego Costa marcou época no Chelsea ao longo dos três anos e meio em que atuou pela equipe de Londres. Neste momento, o atacante de 32 anos está sem clube após sua saída do Atlético de Madrid e está treinando individualmente com o objetivo de encontrar um novo time na próxima temporada.

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