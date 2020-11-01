Goleiro ressalta importância do Coritiba vencer por 'paz' a Rodrigo Santana

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Logo na primeira partida após o Coritiba anunciar seu novo treinador, Rodrigo Santana, o time do Alto da Glória obteve uma fundamental vitória em casa por 1 a 0 diante do Atlético-GO.

Pensando na tranquilidade para que Rodrigo possa desenvolver seu trabalho visando tirar o Coxa da parte baixa da tabela (o time foi dirigido interinamente pelo auxiliar técnico Pachequinho) além da natural necessidade de pontuar, o goleiro Wilson entende que vencer foi essencial:

- É uma vitória importante pela dificuldade que estamos tendo na competição. Importante também para entrar no segundo turno mais confiante e dar tranquilidade para o início do Rodrigo Santana. Vamos ver se a gente deslancha na tabela.