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Goleiro ressalta importância do Coritiba vencer por 'paz' a Rodrigo Santana

Wilson entende que o 1 a 0 conseguido diante do Atlético-GO ganhou importância por sequência ruim de resultados do Coxa Branca...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 18:11

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 18:11

Crédito: Divulgação
Logo na primeira partida após o Coritiba anunciar seu novo treinador, Rodrigo Santana, o time do Alto da Glória obteve uma fundamental vitória em casa por 1 a 0 diante do Atlético-GO.
Pensando na tranquilidade para que Rodrigo possa desenvolver seu trabalho visando tirar o Coxa da parte baixa da tabela (o time foi dirigido interinamente pelo auxiliar técnico Pachequinho) além da natural necessidade de pontuar, o goleiro Wilson entende que vencer foi essencial:
- É uma vitória importante pela dificuldade que estamos tendo na competição. Importante também para entrar no segundo turno mais confiante e dar tranquilidade para o início do Rodrigo Santana. Vamos ver se a gente deslancha na tabela.
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a expectativa é que Rodrigo Santana esteja no banco de reservas do Coritiba em confronto complicado diante do Internacional. A partida está marcada para o próximo domingo (8) às 16h.

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