Goleiro Renan exalta título do interior e projeta reencontro com o Inter: "Sempre especial"

Crédito: Divulgação/Esportivo

O Esportivo se classificou à semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho e alcançou o feito histórico na primeira temporada após o acesso. Neste domingo, a equipe enfrenta o Internacional, com direito ao reencontro do ex-goleiro colorado Renan e a equipe do Estádio Beira-Rio.

Destaque do Esportivo, o experiente goleiro Renan falou sobre a conquista da equipe da Serra Gaúcha e projetou o reencontro com o time em que foi bicampeão da Libertadores.

- Pro clube que retorna à elite sempre é mais difícil o primeiro ano. Pela seriedade do clube com os jogadores e o comprometimento com a causa, mesmo com esse cenário de pandemia que vivemos, é motivo de orgulho tudo o que conquistamos até aqui. Todos merecem esse momento, disse o goleiro. E completou:

- Claro que uma semifinal contra o Inter sempre será um jogo extremamente difícil. Nós sabemos da qualidade do Inter, então vamos com humildade, mas faremos tudo para seguir com esse momento e energia incrível do Esportivo. É sempre especial retornar. Eu passei 16 anos dentro do Inter, clube que me formou como atleta e pessoa.

Além da condição de semifinalista do turno, o Esportivo foi o Campeão do Interior e está muito próximo da vaga na Série D do Campeonato Brasileiro 2021. A conquista, inclusive, veio de forma heroica, contra o Juventude.

- Nós estávamos focados no título do Interior e sabíamos que, por consequência, poderíamos ainda alcançar as semifinais. Claro que, pela maneira que foi, acabou virando uma conquista heroica. Uma virada fora de casa, acabamos eliminando o Juventude e classificando na frente do Caxias. Tudo isso veio para premiar esse grupo que vem trabalhando muito desde novembro.