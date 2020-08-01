Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Goleiro Renan exalta título do interior e projeta reencontro com o Inter: "Sempre especial"
futebol

Goleiro Renan exalta título do interior e projeta reencontro com o Inter: "Sempre especial"

Jogador ganhou destaque atuando pelo Colorado, sendo considerado um dos ídolos da torcida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2020 às 15:24

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 15:24

Crédito: Divulgação/Esportivo
O Esportivo se classificou à semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho e alcançou o feito histórico na primeira temporada após o acesso. Neste domingo, a equipe enfrenta o Internacional, com direito ao reencontro do ex-goleiro colorado Renan e a equipe do Estádio Beira-Rio.
Destaque do Esportivo, o experiente goleiro Renan falou sobre a conquista da equipe da Serra Gaúcha e projetou o reencontro com o time em que foi bicampeão da Libertadores.
- Pro clube que retorna à elite sempre é mais difícil o primeiro ano. Pela seriedade do clube com os jogadores e o comprometimento com a causa, mesmo com esse cenário de pandemia que vivemos, é motivo de orgulho tudo o que conquistamos até aqui. Todos merecem esse momento, disse o goleiro. E completou:
- Claro que uma semifinal contra o Inter sempre será um jogo extremamente difícil. Nós sabemos da qualidade do Inter, então vamos com humildade, mas faremos tudo para seguir com esse momento e energia incrível do Esportivo. É sempre especial retornar. Eu passei 16 anos dentro do Inter, clube que me formou como atleta e pessoa.
Além da condição de semifinalista do turno, o Esportivo foi o Campeão do Interior e está muito próximo da vaga na Série D do Campeonato Brasileiro 2021. A conquista, inclusive, veio de forma heroica, contra o Juventude.
- Nós estávamos focados no título do Interior e sabíamos que, por consequência, poderíamos ainda alcançar as semifinais. Claro que, pela maneira que foi, acabou virando uma conquista heroica. Uma virada fora de casa, acabamos eliminando o Juventude e classificando na frente do Caxias. Tudo isso veio para premiar esse grupo que vem trabalhando muito desde novembro.
O Esportivo entra em campo neste domingo, contra o Inter, pela semifinal. O jogo inicia às 19h, na Estádio Beira-Rio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento, gestão e dignidade: a transformação da saúde no ES
Imagem de destaque
De onde vêm as flores da imagem da santa na Romaria dos Homens?
Imagem de destaque
Estudantes transformam citronela em repelente gratuito em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados