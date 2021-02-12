Goleiro Renan comemora vitória do Ludogorets em retorno do futebol na Bulgária: 'Estava com saudades'

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De volta aos gramados após a pausa de inverno do futebol búlgaro, o goleiro Renan exaltou a atuação do Ludogorets no triunfo por 3 a 1 sobre Sportist Svoge, na manhã desta quinta-feira, pela Copa da Bulgária. Com o resultado, a equipe de Razgrad, que também lidera a liga local, se classificou para a terceira fase da competição.

- Foi uma atuação muito segura da equipe depois desse período sem partidas, nada melhor do que retornar com uma boa vitória. Da minha parte, estava com saudade de voltar a jogar... Acabei tendo uma lesão no final do ano passado e essa intertemporada foi importante para eu me preparar bem para a volta – destacou o goleiro que tem 83 jogos pelo time búlgaro e luta pelo pentacampeonato nacional.

- Nosso objetivo principal é o título da liga, é muito importante que a gente retome na mesma pegada de dezembro. Alguns times conseguem evoluir bem nesse período de inter-temporada então nossa concentração tem que ser total – explicou Renan.