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futebol

Goleiro Renan comemora vitória do Ludogorets em retorno do futebol na Bulgária: 'Estava com saudades'

Time do ex-Botafogo venceu o Sportist Svoge, pela Copa da Bulgária...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 21:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2021 às 21:29
Crédito: Divulgação
De volta aos gramados após a pausa de inverno do futebol búlgaro, o goleiro Renan exaltou a atuação do Ludogorets no triunfo por 3 a 1 sobre Sportist Svoge, na manhã desta quinta-feira, pela Copa da Bulgária. Com o resultado, a equipe de Razgrad, que também lidera a liga local, se classificou para a terceira fase da competição.
- Foi uma atuação muito segura da equipe depois desse período sem partidas, nada melhor do que retornar com uma boa vitória. Da minha parte, estava com saudade de voltar a jogar... Acabei tendo uma lesão no final do ano passado e essa intertemporada foi importante para eu me preparar bem para a volta – destacou o goleiro que tem 83 jogos pelo time búlgaro e luta pelo pentacampeonato nacional.
- Nosso objetivo principal é o título da liga, é muito importante que a gente retome na mesma pegada de dezembro. Alguns times conseguem evoluir bem nesse período de inter-temporada então nossa concentração tem que ser total – explicou Renan.
Pela liga nacional, o Ludogorets volta a jogar na segunda-feira, contra o Etar Tarnovo, lanterna da competição. O time do brasileiro lidera a competição com 36 pontos, três a mais que o segundo e o terceiro colocados.

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