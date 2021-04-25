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Goleiro Rafael sofre luxação no ombro direito e fará mais exames para ver a extensão do problema

Em disputa de bola aos 36 minutos do segundo tempo do duelo contra o Athletic o arqueiro alvinegro se lesionou e teve de dar lugar ao jovem Matheus Mendes...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 08:05

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 08:05
Crédito: O Atlético-MG ainda fará exames para verificar o grau do problema do seu goleiro-(Pedro Souza/Atlético-MG
A noite do Atlético-MG no duelo contra o Athletic não teve grandes emoções em campo. Mas, fora dele as coisas ficaram “quentes” e preocupantes. Primeiro, uma disputa verbal entre Cuca e Hulk, que trocaram declarações fortes por uma cobrança do jogador de ter mais tempo em campo. E, o outro fato não foi bom para o goleiro Rafael. Em disputa de bola aos 36 minutos do segundo tempo, Rafael sofreu uma luxação no ombro direito, na vitória por 1 a 0 sobre o time de São João Del Rei, neste sábado, 24 de abril, no Independência. A partida foi válida pela 11ª e última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro. Matheus Mendes entrou em seu lugar. A luxação foi reduzida no vestiário, o atleta recebeu analgésicos e o local foi imobilizado. Exames complementares serão realizados para descartar outras lesões e definir o tratamento. Talison e Tardelli- Boletins médicos Durante a semana, o lateral direito Talison sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda e está em tratamento no departamento médico. Já o atacante Diego Tardelli já está liberado para a preparação física e o volante Jair iniciou o processo de transição na última sexta-feira. Próximos jogos O Galo entra em campo na terça-feira, 27 de abril, às 19h15, contra o América de Cali, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores. A primeira partida das semifinais será no próximo fim de semana, dia 1º ou 2 de maio. O rival do alvinegro será conhecido ao fim da 11ª rodada do Estadual.

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