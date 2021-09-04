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Goleiro Rafael está de volta aos treinos do Atlético-MG dois meses antes do previsto

Fora dos campos desde 24 de abril, o arqueiro alvinegro estará em breve à disposição do técnico Cuca. Sua volta estava prevista para novembro...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 18:18

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 18:18
Crédito: Rafael ja´está treinando com o grupo atleticano, mas ainda precisa recuperar sua forma física-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O goleiro Rafael, do Atlético-MG, teve uma fratura no ombro direito no dia 24 de abril, em um jogo contra o Athletic, pelo Campeonato Mineiro e o prazo para sua recuperação era de retorno apenas em novembro deste ano. Todavia, o arqueiro teve melhora acelerada e dois meses antes da previsão, já está de volta aos trabalhos no Galo. - Tenho agradecimento por esse período de muito aprendizado, muitas energias positivas, muitas pessoas que me ajudaram, inclusive a torcida. Queria agradecer a todos. Está tudo bem, estou 100% já e faltando muito pouco para, se Deus quiser, estar em campo de novo. Estou muito feliz de, não só estar voltando com dois meses de antecedência, mas de voltar 100% - disse Rafael à TV Galo. Rafael teve uma rotina diária com a equipe médica do Galo, com médicos, fisioterapeutas e preparadores de goleiro do clube. - Eram dois períodos todos os dias, fim de semana, todo o trabalho que ele vem realizando com a equipe da fisioterapia, principalmente destaco o trabalho do Guilherme Fialho, e todo o acompanhamento que teve, é com muita satisfação que a gente entrega ele agora, completamente recuperado e em altíssimo nível de performance - disse o médico Otaviano Oliveira. O fisioterapeuta do Atlético, Guilherme Fialho elogiou a dedicação do jogador alvinegro. - Considero o Rafael um dos atletas mais dedicados que eu trabalhei aqui no Atlético. É impressionante a dedicação dele, o astral, o dia a dia. Ele é muito motivado para trabalhar e isso faz com que a reabilitação seja mais rápida, como está sendo - disse Guilherme. O goleiro voltou aos gramados há 15 dias e já está trabalhando com bola. - Quase quatro meses na luta ali, só enxergando e vendo o treino de longe pra estar aqui hoje, fazendo o que a gente ama e voltar mais motivado ainda, valorizando ainda mais cada tempo aqui no gramado - celebrou Rafael. Rafael disputou apenas quatro partidas na temporada, mas estará à disposição de Cuca em breve. se juntando a Matheus Mendes e Everson, os dois principais goleiros da equipe no momento.

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