Goleiro quer Fortaleza focado em evoluir e intenso contra o Corinthians

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Ídolo da torcida do Fortaleza e um dos pilares do elenco tricolor, o goleiro Marcelo Boeck, ex-Internacional, Sporting e Chapecoense, destacou o desejo de ver o grupo crescendo de produção na temporada. Segundo o arqueiro, que está há alguns anos no clube, a meta do elenco é evoluir em 2020.

- Nosso grupo tem trabalhado muito para evoluir e para melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos continuar nos dedicando ao máximo para crescermos de produção neste segundo semestre, que será intenso para todos aqui. Teremos algumas decisões - disse.

Para o arqueiro, o Leão vai com tudo para vencer o Corinthians, nesta quarta-feira, pela Brasileirão da Série A, às 21h30, na Arena, pela quinta rodada.