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Goleiro quer Fortaleza focado em evoluir e intenso contra o Corinthians

Marcelo Boeck, ex-Internacional, Sporting e Chapecoense, destacou o desejo de ver o grupo crescendo de produção na temporada, começando com um bom resultado diante do Timão...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 12:58

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 12:58

Crédito: Divulgação/Fortaleza
Ídolo da torcida do Fortaleza e um dos pilares do elenco tricolor, o goleiro Marcelo Boeck, ex-Internacional, Sporting e Chapecoense, destacou o desejo de ver o grupo crescendo de produção na temporada. Segundo o arqueiro, que está há alguns anos no clube, a meta do elenco é evoluir em 2020.
- Nosso grupo tem trabalhado muito para evoluir e para melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos continuar nos dedicando ao máximo para crescermos de produção neste segundo semestre, que será intenso para todos aqui. Teremos algumas decisões - disse.
Para o arqueiro, o Leão vai com tudo para vencer o Corinthians, nesta quarta-feira, pela Brasileirão da Série A, às 21h30, na Arena, pela quinta rodada.
- O Corinthians tem uma grande equipe e será um jogo difícil para o Fortaleza. O grupo sabe das dificuldades que encontrará durante os noventa minutos, mas vai lutar muito para sair com uma vitória - concluiu.

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