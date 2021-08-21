Goleiro menos vazado da Série B do Campeonato Brasileiro, Tadeu destaca bom primeiro turno do Goiás

Crédito: Esmeraldino é o vice-líder da Série B (Rosiron Rodrigues/Goiás EC

O Goiás encerrou o primeiro turno do da Série B do Campeonato Brasileiro da em grande estilo. O Esmeraldino venceu o Brusque, fora de casa, por 1 a 0, e chegou aos 34 pontos conquistados, assumindo a vice-liderança da competição. Um dos destaques da vitória sobre a equipe catarinense, o goleiro Tadeu analisou o primeiro turno do Goiás.

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- Acredito que fizemos um turno muito bom. Conseguimos fechar o turno com a nossa meta alcançada, que era terminar dentro do G4 e com uma boa margem de pontuação. Fomos uma equipe bastante equilibrada durante esse turno e agora é buscar levar esse equilíbrio para o returno. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO GOIÁS NA SÉRIE BTadeu foi peça chave do Goiás até aqui na competição. O arqueiro acumula onze jogos sem sofrer gols no certame. Além disso, Tadeu é o goleiro menos vazado da competição, o Goiás sofreu apenas dez gols até aqui na Série B. No segundo turno, Tadeu acredita que os jogos serão ainda mais decisivos e afirma que o Goiás vai em busca de melhorar ainda mais.

- Agora é a hora da decisão, porque todos os jogos passam a ser fundamentais para quem está buscando o acesso. Sabemos que fizemos um bom primeiro turno, mas vamos buscar melhorar ainda mais, ser uma equipe ainda mais equilibrada, um time melhor, para que no final do campeonato a gente possa conseguir o nosso principal objetivo que é o acesso. - concluiu.