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Goleiro menos vazado da Série B do Campeonato Brasileiro, Tadeu destaca bom primeiro turno do Goiás

Liderança do Esmeraldino, Tadeu ressaltou a campanha da equipe e acredita que o segundo turno será ainda mais complicado...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 18:56
Crédito: Esmeraldino é o vice-líder da Série B (Rosiron Rodrigues/Goiás EC
O Goiás encerrou o primeiro turno do da Série B do Campeonato Brasileiro da em grande estilo. O Esmeraldino venceu o Brusque, fora de casa, por 1 a 0, e chegou aos 34 pontos conquistados, assumindo a vice-liderança da competição. Um dos destaques da vitória sobre a equipe catarinense, o goleiro Tadeu analisou o primeiro turno do Goiás.
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- Acredito que fizemos um turno muito bom. Conseguimos fechar o turno com a nossa meta alcançada, que era terminar dentro do G4 e com uma boa margem de pontuação. Fomos uma equipe bastante equilibrada durante esse turno e agora é buscar levar esse equilíbrio para o returno. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO GOIÁS NA SÉRIE BTadeu foi peça chave do Goiás até aqui na competição. O arqueiro acumula onze jogos sem sofrer gols no certame. Além disso, Tadeu é o goleiro menos vazado da competição, o Goiás sofreu apenas dez gols até aqui na Série B. No segundo turno, Tadeu acredita que os jogos serão ainda mais decisivos e afirma que o Goiás vai em busca de melhorar ainda mais.
- Agora é a hora da decisão, porque todos os jogos passam a ser fundamentais para quem está buscando o acesso. Sabemos que fizemos um bom primeiro turno, mas vamos buscar melhorar ainda mais, ser uma equipe ainda mais equilibrada, um time melhor, para que no final do campeonato a gente possa conseguir o nosso principal objetivo que é o acesso. - concluiu.
Após 19 rodadas, o Goiás tem quatro pontos a mais que o Sampaio Corrêa, primeiro time fora do G4. O Esmeraldino recebe a equipe maranhense no domingo (22), às 16h.

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