Goleiro Marcelo Boeck tem expectativas de grande temporada do Fortaleza em 2022

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, e um dos grandes responsáveis pela volta por cima do clube nas últimas temporadas, falou sobre a expectativa para os próximos meses no Leão. Segundo o arqueiro, o elenco tem tudo para fazer um grande ano em 2022.- Estamos em um ritmo bom no dia a dia e melhorando muito nosso rendimento em campo. A tendência é crescermos ainda mais nas próximas semanas. A expectativa é a melhor possível para que isso aconteça - disse.