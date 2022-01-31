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futebol

Goleiro Marcelo Boeck tem expectativas de grande temporada do Fortaleza em 2022

Um dos líderes do grupo, o jogador comentou sobre o que espera do ano do Leão...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 14:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 14:04
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, e um dos grandes responsáveis pela volta por cima do clube nas últimas temporadas, falou sobre a expectativa para os próximos meses no Leão. Segundo o arqueiro, o elenco tem tudo para fazer um grande ano em 2022.- Estamos em um ritmo bom no dia a dia e melhorando muito nosso rendimento em campo. A tendência é crescermos ainda mais nas próximas semanas. A expectativa é a melhor possível para que isso aconteça - disse.
Para o jogador, sua ideia é melhorar ainda mais os números no clube.- Estou trabalhando para melhorar meus números no clube e para crescer de produção com o elenco para ajudar durante o ano. Vou me dedicar ao máximo para continuar contribuindo para o crescimento do clube.
Crédito: Divulgação/Fortaleza

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