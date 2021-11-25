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futebol

Goleiro Jordi renova com o Paços Ferreira até 2024

Novo contrato aumenta vínculo por mais duas temporadas, que se encerraria em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 16:06

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 16:06

O goleiro Jordi, do Paços de Ferreira, renovou o vínculo com o clube português que se encerraria em junho de 2022 por mais duas temporadas. O novo contrato válido até 2024 foi assinado nesta quinta-feira, dia 25, junto com o presidente do clube, Paulo Meneses.- Estou muito realizado por essa extensão de contrato. O Paços, desde início que cheguei na europa tem me tratado com muito respeito e carinho. Estou escrevendo meu nome na história do clube e agora terei mais três anos para seguir esse caminho de vitórias - destacou Jordi, que na temporada passada ajudou o equipe alcançar a histórica quinta posição no Campeonato Português.
Jordi também agradeceu ao clube pela chance de atuar no futebol europeu e reconheceu que a renovação foi um prêmio pelo trabalho feito na última temporada, alcançando ótimos números de maneira muito rápida.
- Sou grato ao Paços de Ferreira por ter me dado essa oportunidade logo em meu primeiro ano na Europa. Todo o sucesso que tive foi recompensado neste momento com a renovação. Não é fácil chegar e rapidamente conseguir números expressivos - destacou o goleiro.
Crédito: Foto:Arquivopessoal

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