Goleiro Jordi renova com o Paços Ferreira até 2024

O goleiro Jordi, do Paços de Ferreira, renovou o vínculo com o clube português que se encerraria em junho de 2022 por mais duas temporadas. O novo contrato válido até 2024 foi assinado nesta quinta-feira, dia 25, junto com o presidente do clube, Paulo Meneses.- Estou muito realizado por essa extensão de contrato. O Paços, desde início que cheguei na europa tem me tratado com muito respeito e carinho. Estou escrevendo meu nome na história do clube e agora terei mais três anos para seguir esse caminho de vitórias - destacou Jordi, que na temporada passada ajudou o equipe alcançar a histórica quinta posição no Campeonato Português.