Goleiro João Ricardo exalta a 'superação' do Ceará diante do Flu

Crédito: Ceará venceu o Fluminense (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

No último fim de semana, o Ceará tirou um pouco da pressão ao derrotar o Fluminense por 1 a 0 e conseguir respirar na reta final do Campeonato Brasileiro.

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Dentro do elenco, a vibração com o placar positivo foi imensa e o goleiro João Ricardo falou sobre o sentimento do elenco.

‘Contra o Fluminense foi um jogo difícil, teve a perda de um atleta. Querendo ou não, as situações ofensivas da equipe ficam prejudicadas e começa a prevalecer mais a parte defensiva. Conversamos muito, nós jogadores, treinador, para que a gente organizasse bem nosso sistema defensivo. Graças a Deus nesse jogo conseguimos ser firmes, constantes, manter uma boa postura. A gente já estava com a vantagem de um gol. Se não tomássemos, sairíamos vitoriosos. Se nos superamos contra o Fluminense, somos capazes de repetir e fazer muito mais’, afirmou.