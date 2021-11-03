Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Goleiro João Ricardo exalta a 'superação' do Ceará diante do Flu

Arqueiro do Vozão gostou da postura da sua equipe no último domingo, quando a equipe venceu o Tricolor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2021 às 19:20

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 19:20

Crédito: Ceará venceu o Fluminense (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
No último fim de semana, o Ceará tirou um pouco da pressão ao derrotar o Fluminense por 1 a 0 e conseguir respirar na reta final do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro do elenco, a vibração com o placar positivo foi imensa e o goleiro João Ricardo falou sobre o sentimento do elenco.
‘Contra o Fluminense foi um jogo difícil, teve a perda de um atleta. Querendo ou não, as situações ofensivas da equipe ficam prejudicadas e começa a prevalecer mais a parte defensiva. Conversamos muito, nós jogadores, treinador, para que a gente organizasse bem nosso sistema defensivo. Graças a Deus nesse jogo conseguimos ser firmes, constantes, manter uma boa postura. A gente já estava com a vantagem de um gol. Se não tomássemos, sairíamos vitoriosos. Se nos superamos contra o Fluminense, somos capazes de repetir e fazer muito mais’, afirmou.
Agora, no próximo domingo, o Ceará de Joao Ricardo volta a campo na Arena Castelão e encara o Cuiabá com o apoio da sua torcida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados