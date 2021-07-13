Goleiro João Carlos quer o Cuiabá com sequência positiva na Série A

Um dos principais nomes do elenco do Cuiabá, o goleiro João Carlos espera intensidade máxima da equipe no duelo do próximo dia 18, contra a Chapecoense, pela Série A do Brasileirão. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer um jogo seguro para que o Dourado conquiste os três pontos.- Vamos enfrentar uma equipe experiente, que tem jogadores que podem decidir. Temos que fazer um grande jogo, seguro, para sairmos com a vitória. O grupo sabe da importância deste confronto e vai com tudo para vencê-lo. Estamos muito focados nisso - afirmou João sobre o potencial da equipe.