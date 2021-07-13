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Goleiro João Carlos quer o Cuiabá com sequência positiva na Série A

Atleta do Cuiabá exaltou a força do elenco e destacou a importância do jogo contra a Chape...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 17:50
Crédito: Divulgação / Cuiabá
Um dos principais nomes do elenco do Cuiabá, o goleiro João Carlos espera intensidade máxima da equipe no duelo do próximo dia 18, contra a Chapecoense, pela Série A do Brasileirão. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer um jogo seguro para que o Dourado conquiste os três pontos.- Vamos enfrentar uma equipe experiente, que tem jogadores que podem decidir. Temos que fazer um grande jogo, seguro, para sairmos com a vitória. O grupo sabe da importância deste confronto e vai com tudo para vencê-lo. Estamos muito focados nisso - afirmou João sobre o potencial da equipe.
Segundo o atleta, o desejo do elenco é iniciar uma sequência positiva.- Vamos trabalhar muito para iniciarmos uma sequência positiva na Série A. O grupo está muito focado nisso e em melhorar sua posição na tabela de classificação da disputa - completou o goleiro sobre a fase do Dourado.

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