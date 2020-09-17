futebol

Goleiro islandês passa por exames médicos para assinar pelo Arsenal

Rúnar Alex Rúnarsson, goleiro do Dijon, será contratado para o lugar deixado por Emiliano Martínez. Islandês será reserva de Leno e irá custar cerca de R$ 11 milhões para os Gunners...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 09:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 09:40
Crédito: FREDERIC J. BROWN / AFP
O Arsenal entrou em acordo com o Dijon pela contratação do goleiro Rúnar Alex Rúnarsson por 1,6 milhão de libras (aproximadamente R$ 11 milhões), segundo a imprensa inglesa. O islandês chega para ocupar o lugar de Emiliano Martínez, vendido ao Aston Villa, e ficar no banco de reservas para o alemão Leno.As informações apontam que Runarsson já está em Londres passando por exames médicos e pode ser anunciado a qualquer momento. A expectativa dos Gunners é que o atleta de 25 anos esteja disponível para estar com o time no final de semana para o confronto contra o West Ham, mas não há garantias.
Na última temporada com a camisa do Dijon, Rúnarsson atuou em apenas 14 partidas tendo sofrido 26 gols. Iñaki Caña, treinador de goleiros do time londrino, já havia tentado a contratação do islandês no Brentford, antes de se juntar com Mikel Arteta.

