Goleiro Hugo Nogueira estende empréstimo com o Grêmio até o fim de 2022

O goleiro Hugo Nogueira renovou contrato com o Grêmio nesta semana. Anteriormente emprestado pelo Mirassol até o fim de 2021, o goleiro, atual campeão do Brasileiro de Aspirantes, teve seu empréstimo com o Imortal estendido até dezembro de 2022.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramApós se destacar na disputa da Copa São Paulo e fazer parte da campanha doMirassol no Campeonato Paulista de 2020 entre os profissionais (a equipe chegou na semifinal, caindo diante do Corinthians), Hugo chamou atenção do Grêmio.

A estreia pelo clube gaúcho ocorreu apenas em junho de 2021, por conta da pandemia, pelo Brasileiro Sub-20. Na categoria, o goleiro participou de sete jogos. As boas atuações o levaram a ser promovido ao Sub-23. No elenco, atuou em 11 partidas, sofreu apenas sete gols e conquistou o Brasileirão de Aspirantes.

- Fico muito feliz em ter conseguido mostrar o meu valor e o porquê mereciacontinuar aqui. Cada etapa foi fundamental para meu amadurecimento e minha continuidade dentro do clube. Acredito que por ser minha primeira temporada no Grêmio, meus números foram bons. Agora, é trabalhar para que em 2022, seja melhor ainda - disse Hugo.

Além das conquistas na base, o goleiro chegou a treinar com o elenco principal e ser observado pelas comissões técnicas de Tiago Nunes, Felipão e Vagner Mancini. Após o período de férias, o atleta já se apresentou ao Grêmio, para início de preparação da próxima temporada. Hugo, inclusive, é um dos jogadores cotados para a disputa do Campeonato Gaúcho deste ano.

Natural de Bebedouro, interior de São Paulo Hugo iniciou carreira no clube da cidade, o Inter de Bebedouro. Além disso, também passou por Cruzeiro de Pontal, Monte Azul e Capivariano, todos clubes do interior paulista, entre 2011 e 2018.