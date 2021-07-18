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Goleiro Felipe Carneiro é tem atuação de destaque na vitória do sub-20 do São Paulo contra o Vasco

O goleiro do São Paulo fez boas defesas e foi importante para manter o placar de 1 a 0 e dar ao Tricolor a liderança do Campeonato Brasileiro da categoria...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 17:00
Crédito: Divulgação
O São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (18), pela sexta rodada do Brasileirão Sub-20. Em partida disputada no Nivaldão, em Nova Iguaçu, o Tricolor assumiu a liderança do torneio com a vitória e teve o goleiro Felipe Carneiro como um dos melhores jogadores em campo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em uma partida onde as duas equipes conseguiram boas chances de gols, Felipe foi crucial para manter o 1 a 0 no placar, realizando boas defesas quando exigido. No ataque, o gol do São Paulo foi marcado por Beraldo, aos 37 minutos do primeiro tempo.
Após a partida, Felipe Carneiro falou sobre o começo da temporada do Tricolor, que segue invicto na competição.
- O grupo vem embalado e confiante, mas bem consciente de que não há nada ganho. Claro que estamos felizes com a campanha, mas temos os pés no chão. É continuar nesse caminho, com muito empenho e humildade para buscar o nosso objetivo - explicou Felipe.Com a vitória, o São Paulo chegou a 16 pontos conquistados, liderando a competição. Até o momento, o time alcançou 6 jogos de invencibilidade no campeonato, com cinco vitórias e um empate.
O próximo desafio da equipe é contra o Internacional, dia 25 de julho, em Cotia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

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