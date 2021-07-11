Goleiro Felipe Carneiro celebra vitória do São Paulo no sub-20

Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net

O São Paulo foi à Goiânia e venceu o Atlético-GO, no CT do Dragão, por 2 a 1, na tarde do último sábado (10), pela quarta rodada do Brasileiro Sub-20. O resultado manteve o Tricolor com 100% de aproveitamento na competição.

ATUAÇÕES: Liziero marca no fim e leva a maior nota do São Paulo contra o Bahia

Luizão e Vitinho anotaram para os visitantes e Michel descontou para os donos da casa. O goleiro do São Paulo, Felipe Carneiro, falou sobre a vitória e projetou o futuro do time na competição.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - A equipe entrou muito bem e focada em fazer uma partida segura. Sabíamos das dificuldades, mas conseguimos o nosso objetivo. Seguimos com o trabalho forte e com os pés no chão - explicou o arqueiro, que foi titular na partida.