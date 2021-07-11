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futebol

Goleiro Felipe Carneiro celebra vitória do São Paulo no sub-20

Tricolor venceu o Atlético-GO por 2 a 1 em Goiânia e manteve os 100% de aproveitamento no Brasileiro da categoria. Felipe falou sobre a boa fase do clube na competição...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 11:00
Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net
O São Paulo foi à Goiânia e venceu o Atlético-GO, no CT do Dragão, por 2 a 1, na tarde do último sábado (10), pela quarta rodada do Brasileiro Sub-20. O resultado manteve o Tricolor com 100% de aproveitamento na competição.
ATUAÇÕES: Liziero marca no fim e leva a maior nota do São Paulo contra o Bahia
Luizão e Vitinho anotaram para os visitantes e Michel descontou para os donos da casa. O goleiro do São Paulo, Felipe Carneiro, falou sobre a vitória e projetou o futuro do time na competição.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - A equipe entrou muito bem e focada em fazer uma partida segura. Sabíamos das dificuldades, mas conseguimos o nosso objetivo. Seguimos com o trabalho forte e com os pés no chão - explicou o arqueiro, que foi titular na partida.
Com a vitória o São Paulo chegou aos 12 pontos somados e lidera a competição. O próximo compromisso é contra o Corinthians, na quarta-feira (14 de julho), às 15 horas, em Cotia.

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