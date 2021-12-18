Goleiro é relacionado para jogo com o Real Madrid e relembra: 'Fui visitar o Santiago Bernabéu como turista'

O goleiro Victor Aznar passou no Brasil pelas categorias de base do Corinthians, onde jogou no sub-11 e no sub-13, e também no São Caetano. Agora, aos 19 anos, vai ter a chance de realizar um sonho: quem sabe atuar no Santiago Bernabéu. O jogador do Cádiz foi relacionado para o jogo deste domingo contra o Real Madrid, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.Este será o terceiro jogo que Victor Aznar é relacionado para o time principal. As outras partidas foram diante do Getafe no dia 21 de novembro deste ano, pela 14ª rodada, também do Espanhol, e na última quinta-feira contra o Albacete, mas pela Copa do Rei.

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- Um sonho se realizando. Faz uns anos que fui visitar o Santiago Bernabéu, mais precisando em 2013, como turista. Ter a chance de poder voltar agora como jogador é uma sensação inexplicável. Vou aproveitar muito essa oportunidade de ser relacionado novamente no profissional e logo contra uma equipe gigante - comentou Victor Aznar.

Nascido na cidade de São Paulo, Victor ficou de janeiro de 2019 até junho deste ano no Hellas Verona, da Itália. Em julho, ele acertou com o Cádiz. O goleiro avaliou como vem sendo a oportunidade até aqui.

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- Uma experiência fantástica estou tendo no clube. Em apenas 6 meses aqui, venho jogando com o Cádiz B e sendo convocado para o time de cima. Todos me acolheram muito bem também, estou em um time muito bom para evoluir - finalizou.