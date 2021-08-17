Goleiro do Vitória não hesita em falar sobre favoritismo no Baianão Sub-20

Crédito: Arqueiro esteve em todas as partidas do torneio na meta da equipe (Divulgação

Nas quartas de final do Campeonato Baiano Sub-20, o Vitória inicia, na próxima quarta-feira (18) contra o UNIRB, a disputa por uma vaga na semifinal do estadual da categoria.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSBruno, goleiro da equipe, elogiou o momento vivido pelo Leão da Barra no campeonato e mira a vaga na Copa do Brasil do próximo ano:

- É uma competição de extrema importância para nós. Há um tempo que não conquistamos esse título e, além disso, também podemos garantir uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Acredito que temos grandes chances de vencer essa competição. Passamos da primeira fase com 100% de aproveitamento e temos um grupo muito forte e unido. Vamos com tudo em busca desse título.

O Vitória joga a primeira partida fora de casa, nesta quarta-feira (18), às 15h (de Brasília) no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. A partida de volta será no dia 25 de agosto no CT Manoel Tanajura, em Salvador.