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futebol

Goleiro do Vitória não hesita em falar sobre favoritismo no Baianão Sub-20

Bruno ressaltou os 100% de aproveitamento obtidos pelo Leão na etapa de classificação do estadual
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Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 15:13
Crédito: Arqueiro esteve em todas as partidas do torneio na meta da equipe (Divulgação
Nas quartas de final do Campeonato Baiano Sub-20, o Vitória inicia, na próxima quarta-feira (18) contra o UNIRB, a disputa por uma vaga na semifinal do estadual da categoria.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSBruno, goleiro da equipe, elogiou o momento vivido pelo Leão da Barra no campeonato e mira a vaga na Copa do Brasil do próximo ano:
- É uma competição de extrema importância para nós. Há um tempo que não conquistamos esse título e, além disso, também podemos garantir uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Acredito que temos grandes chances de vencer essa competição. Passamos da primeira fase com 100% de aproveitamento e temos um grupo muito forte e unido. Vamos com tudo em busca desse título.
O Vitória joga a primeira partida fora de casa, nesta quarta-feira (18), às 15h (de Brasília) no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. A partida de volta será no dia 25 de agosto no CT Manoel Tanajura, em Salvador.
- Decidir em casa é sempre importante. Sabemos os atalhos do campo e é onde estamos acostumados a jogar. Enfrentaremos um adversário difícil. Todas as equipes que se classificaram têm seus méritos. Mas também queremos mostrar a nossa força e estamos preparados para isso - concluiu o arqueiro rubro-negro.

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