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futebol

Goleiro do Vitória é 'ameaçado' pelo presidente do clube

Paulo Carneiro mandou avisar que, se o arqueiro não renovar o contrato, permanece fora da equipe...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 09:55

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 09:55
Crédito: Divulgação
Em meio a negociação para renovar o seu contrato, o goleiro Ronaldo recebeu uma ameaça do presidente do Vitória, Paulo Carneiro, que espera a sua situação resolvida até o fim de semana.
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A pressa para sacramentar a permanência do arqueiro se deve ao Ba-Vi do próximo sábado que é válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.
‘Já desisti. Ronaldo não joga mais o Ba-Vi. Vou esperar se ele vai renovar o contrato ou não. Se não renovar, não vai jogar o Ba-Vi’, disparou.
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Vale lembrar, que o goleiro está afastado desde a pré-temporada por não renovar o seu contrato.

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