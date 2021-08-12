futebol

Goleiro do Villa sobre Grealish: 'Era como Messi, mas destro'

Emiliano Martínez, arqueiro do Aston Villa e da Argentina, afirma que meio-campista irá fazer falta na equipe após ida do camisa 10 para o Manchester City...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 11:56

LanceNet

Crédito: Divulgação / Man City
Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa e da Argentina, lamentou a saída do meia Jack Grealish ao Manchester City. Em entrevista ao "Football Daily", o arqueiro relembrou o que pensou do camisa 10 assim que chegou na equipe de Birmingham.- É um jogador diferente. Me lembro que quando cheguei aqui, (ele) era como Messi, mas com o pé direito. Tem muito talento. Deu muito a este clube, mas entendemos o sonho dele.
Apesar da saída do principal atleta nas últimas temporadas, o Aston Villa também se reforçou em busca de um elenco mais forte e equilibrado. Nesta janela, o clube contratou Leon Bailey, Emiliano Buendía, Danny Ings, Ashley Young e Axel Tuanzebe.
Por outro lado, o Manchester City ainda sonha com a chegada de Harry Kane para que o técnico Pep Guardiola tenha todos os reforços que pretendia quando planejou o mercado de transferências.

