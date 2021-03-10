Goleiro do Sub-20 treina junto com o elenco principal do São Paulo

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Na manhã desta quarta-feira (10), o São Paulo realizou mais um dia de treinamentos no CT da Barra Funda. Se o treino do dia anterior ficou marcado por desfalques, o treino de quarta teve um rosto novo entre os profissionais: o goleiro Young, do Sub-20.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021

Hoje com 19 anos, o goleiro formado em Cotia foi campeão paulista pelo Sub-17 em 2019, vencendo a final nos pênaltis contra o rival Palmeiras. Na ocasião, o goleiro foi o titular e esteve na cobrança de pênaltis, na qual não fez nenhum defesa, mas viu os alviverdes acertarem a trave duas vezes.

Young foi promovido ao elenco profissional após a saída do goleiro Denis Junior, também revelado por Cotia, para o Bahia, até o fim da temporada de 2021.