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futebol

Goleiro do Sub-20 treina junto com o elenco principal do São Paulo

Campeão paulista Sub-17 em 2019, Young é mais um dos goleiros revelados em Cotia...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 16:12
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Na manhã desta quarta-feira (10), o São Paulo realizou mais um dia de treinamentos no CT da Barra Funda. Se o treino do dia anterior ficou marcado por desfalques, o treino de quarta teve um rosto novo entre os profissionais: o goleiro Young, do Sub-20.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021
Hoje com 19 anos, o goleiro formado em Cotia foi campeão paulista pelo Sub-17 em 2019, vencendo a final nos pênaltis contra o rival Palmeiras. Na ocasião, o goleiro foi o titular e esteve na cobrança de pênaltis, na qual não fez nenhum defesa, mas viu os alviverdes acertarem a trave duas vezes.
Young foi promovido ao elenco profissional após a saída do goleiro Denis Junior, também revelado por Cotia, para o Bahia, até o fim da temporada de 2021.
Assim, o Tricolor conta com quatro goleiros no elenco principal: Tiago Volpi, Lucas Perri, Thiago Couto e Young Navarro. Tirando Tiago Volpi, todos foram formados nas categorias de base do São Paulo, sendo Perri o primeiro goleiro revelado em Cotia a ser titular do elenco profissional na história do clube.Com Tiago Volpi como titular na equipe, o Tricolor tomou apenas um gols nas três primeiras partidas do Paulistão de 2021. Esperando manter os bons números defensivos, o São Paulo enfrenta o Novorizontino, neste sábado (13), às 16h30, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

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