Goleiro do sub-20 do São Paulo treina com profissionais e se espelha em Rogério Ceni

Com apenas 19 anos, o goleiro do sub-20 Rokenedy está treinando junto a equipe profissional do São Paulo e sendo observado por uma de suas grandes referências, Rogério Ceni. GALERIA> Veja quais são os 15 maiores públicos até a quinta rodada do Brasileirão 2022TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil Rock, como é chamado pela equipe, falou sobre a oportunidade de estar treinando com seu ídolo e destacou que escolheu a posição de goleiro por conta de Ceni.

- Estou vivendo um momento maravilhoso. É uma oportunidade única treinar ao lado de tanta gente boa. O Rogério é ídolo de toda a nossa geração. Ele sempre foi uma inspiração para mim, escolhi ser goleiro por causa dele e hoje tenho a oportunidade de aprender muito com ele. É um sonho que está se realizando todo dia - disse.Rokenedy chegou ao Tricolor paulista em setembro do ano passado, após ser destaque do Santa Cruz na Copa São Paulo. Desde novembro, participa do intercâmbio com o elenco profissional. O jovem atleta ressaltou que já contou com a mentoria de veteranos como Tiago Volpi e Jandrei.

- O pessoal me ajuda bastante no dia a dia, dando conselhos, não só no futebol, mas para a vida também. O Jandrei e o Volpi são pessoas fantásticas. Me dão apoio desde o primeiro dia. Todo mundo sabe que é uma responsabilidade muito grande ser goleiro do São Paulo, e todos eles estão sempre dispostos a ajudar os mais jovens, é muito importante, nos dá tranquilidade para crescer e também mostra como são pessoas do bem - comentou.Rock segue treinando com frequência com a equipe profissional e luta por uma vaga no elenco de Rogério Ceni.