Goleiro do Sub-20 do Avaí projeta retorno da Copa do Brasil na categoria

Crédito: Aos 18 anos de idade, ele acumula uma longa invencibilidade no clube da Ressacada (Leandro Rateke/Divulgação

A Copa do Brasil Sub-20 retorna nesta semana após um mês e meio paralisada por medidas de segurança e prevenção a disseminação do Coronavírus. Em um dos confrontos da segunda fase, o Avaí enfrenta na próxima quinta-feira (5) às 15h (de Brasília) o ABC em Natal.>Programação da reta final no Campeonato CatarinenseGoleiro titular da equipe sub-20 catarinense, João Vitor projetou o que espera do confronto. O goleiro está desde 11 de dezembro de 2018 sem ser derrotado usando as cores do Avaí.

- Acho que temos plenas condições de vencer e de manter essa invencibilidade pessoal que tenho. Estamos trabalhando bem e focados no nosso objetivo que é chegar longe nessa Copa do Brasil. Nós utilizamos muito bem esse período que tivemos para trabalhar questões de jogo e para conhecer melhor o nosso novo treinador e suas ideias de jogo, então foi muito bom para nós. Creio que, com o que vínhamos fazendo e vínhamos apresentando, vamos sair vitoriosos dessa partida e, posteriormente, com a classificação - disse o arqueiro.

Com 18 anos de idade, João Vitor está no Avaí desde 2012 e, desde então, está acostumado a subir ao profissional para realizar treinamentos. Integrante do elenco que conquistou o último título catarinense do clube Azzurra, em 2019 ele passou as últimas semanas treinando com o elenco profissional. Com isso, o goleiro valorizou os treinamentos e os amistosos disputados na categoria sub-20 com a ideia de tentar, minimamente, manter o condicionamento físico.

- Os amistosos foram muito importantes para mantermos nossa confiança e nosso ritmo de jogo, então tivemos bons amistosos regionais e contra o Criciúma que fizemos boa partida e saímos vitoriosos. Os treinos com o profissional para mim também foram bem importantes por que eu sempre via Edilson, Valdivia e Gledson pela televisão e hoje tenho o prazer de trabalhar com eles. Então isso está sendo ótimo para minha evolução como atleta e como pessoa - completou.