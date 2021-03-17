Goleiro do Sergipe segura o Cuiabá, mas não garante a equipe na próxima fase da Copa do Brasil

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O goleiro Marcão foi um dos grandes personagens da partida entre Sergipe e Cuiabá, válida pela Copa do Brasil, na última terça-feira. O duelo terminou 0 a 0, e como prevê o regulamento da competição, o empate na primeira fase garantiu a classificação à equipe mato-grossense para a próxima fase.

Com duas grandes defesas no jogo, Marcão admite que trocaria o desempenho pela vitória, e pede desculpas ao torcedor pela eliminação.

- Eu trocaria minhas duas defesas pelo 1 a 0. Não é fácil jogar o futebol sergipano, a gente mata um leão por dia. Estou muito triste porque esse dinheiro cairia muito bem para nós. Peço desculpa ao torcedor pela não classificação, mas temos muito a dar durante o ano – disse Marcão, que após o apito final desabafou sobre a situação vivida pelo futebol brasileiro: