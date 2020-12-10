Goleiro do Maccabi Tel Aviv celebra vaga na Liga Europa no dia em que completa o serviço militar em Israel

Crédito: Reprodução / Instagram

O Maccabi Tel Aviv, de Israel, confirmou a vaga na fase de 16 avos da Liga Europa ao vencer o Sivasspor, da Turquia, por 1 a 0. E o jogo foi marcante para o goleiro do time israelense, Daniel Tenenbaum, que completa o serviço militar do país nesta quinta-feira.

+ Veja a tabela da Liga Europa- É um dia muito importante pra mim. No dia em que completo o meu serviço militar aqui, ainda conseguimos essa classificação muito importante pra gente. Agora é aguardar o sorteio para ver quem enfrentaremos na próxima fase. Quanto ao Exército, posso dizer que foi uma experiência incrível. Pensei até que seria muito mais difícil, apesar de, no início, ter sido bem complicado, por eu ter que me adaptar a um novo trabalho e a conciliar com os treinos - disse.

O jogador agora poderá se dedicar única e exclusivamente ao Maccabi Tel Aviv e não terá mais que cumprir obrigações militares. Desde 2016 em Israel, o goleiro revelado no Flamengo agora espera o sorteio da Liga Europa para saber quem sua equipe enfrentará no mata-mata.