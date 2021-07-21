Goleiro do Grêmio desabafa após eliminação do time na Sul-Americana

Crédito: AFP

A derrota por 2 a 1, de virada, sofrida em casa para a LDU que custou a eliminação para o Grêmio na Copa Sul-Americana teve como efeito imediato palavras duras ditas pelo arqueiro Gabriel Chapecó logo na saída do gramado da Arena.

+ Veja os próximos jogos do Grêmio no Brasileiro e simule os jogos>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSQuestionado sobre o confronto, o jovem goleiro foi bastante direto ao falar, essencialmente, sobre as oportunidades no plano ofensivo que não foram aproveitadas pela equipe a fim de assegurar a vaga nas quartas de final:

- O que importa é chegar na cara do gol e fazer o gol.

Com a eliminação, o time de Luiz Felipe Scolari tem como competições a serem disputadas até o fim do ano o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.