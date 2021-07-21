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futebol

Goleiro do Grêmio desabafa após eliminação do time na Sul-Americana

Gabriel Chapecó ressaltou possibilidades de garantir a vaga que não foram aproveitadas...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 21:35

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 21:35
Crédito: AFP
A derrota por 2 a 1, de virada, sofrida em casa para a LDU que custou a eliminação para o Grêmio na Copa Sul-Americana teve como efeito imediato palavras duras ditas pelo arqueiro Gabriel Chapecó logo na saída do gramado da Arena.
+ Veja os próximos jogos do Grêmio no Brasileiro e simule os jogos>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSQuestionado sobre o confronto, o jovem goleiro foi bastante direto ao falar, essencialmente, sobre as oportunidades no plano ofensivo que não foram aproveitadas pela equipe a fim de assegurar a vaga nas quartas de final:
- O que importa é chegar na cara do gol e fazer o gol.
Com a eliminação, o time de Luiz Felipe Scolari tem como competições a serem disputadas até o fim do ano o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
Enquanto no primeiro dos torneios o próximo jogo é contra o América-MG no próximo domingo (24), também na Arena, o tricolor volta a disputar a Copa em 27 de julho visitando em Salvador o Vitória pela ida das oitavas de final.

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