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futebol

Goleiro do Fortaleza espera crescimento do time na Série A e foca em triunfo sobre o Corinthians

Marcelo Boeck, reserva imediato de Felipe Alves na equipe cearense, espera que possa haver evolução do time na competição nacional, começando pelo duelo com o Alvinegro...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:25

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 16:25
Crédito: Divulgação/Fortaleza
Um dos ídolos do Fortaleza, o goleiro Marcelo Boeck destacou o desejo de todos no grupo em evoluir nestas próximas semanas na Série A sob o comando de Marcelo Chamusca. Segundo o jogador, ex-Sporting, Chape e Inter, a meta do elenco é crescer de produção dentro campo na sequência da temporada.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
- Estamos nos empenhando para melhorarmos nosso desempenho dentro de campo e para crescermos na tabela de classificação. Queremos terminar o campeonato com o Fortaleza em uma boa posição - disse.
Para o arqueiro, o Leão vai com tudo para vencer o Corinthians nesta quarta-feira, dentro de casa, às 21h30, pela 24ª rodada do Brasileirão-2020.
- O Corinthians tem uma grande equipe e é sempre muito difícil de vencê-los. Vamos lutar muito para fazer grande jogo para sairmos com os três pontos.

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