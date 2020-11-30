Goleiro do Fortaleza espera crescimento do time na Série A e foca em triunfo sobre o Corinthians

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Um dos ídolos do Fortaleza, o goleiro Marcelo Boeck destacou o desejo de todos no grupo em evoluir nestas próximas semanas na Série A sob o comando de Marcelo Chamusca. Segundo o jogador, ex-Sporting, Chape e Inter, a meta do elenco é crescer de produção dentro campo na sequência da temporada.

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- Estamos nos empenhando para melhorarmos nosso desempenho dentro de campo e para crescermos na tabela de classificação. Queremos terminar o campeonato com o Fortaleza em uma boa posição - disse.

Para o arqueiro, o Leão vai com tudo para vencer o Corinthians nesta quarta-feira, dentro de casa, às 21h30, pela 24ª rodada do Brasileirão-2020.