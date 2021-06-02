Goleiro do CRB, Edson Mardden fala em jogo do ano para duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil

Defendendo as cores do CRB há algumas temporadas, o goleiro Edson Mardden destacou a vontade de todo o elenco em seguir crescendo dentro de campo. Segundo o arqueiro, a meta do grupo é melhorar o desempenho neste ano e assim buscar chegar longe nas competições em que disputa e quem sabe brigar por uma promoção ao Brasileirão Série A da próxima temporada.
> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Estamos lutando muito para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo neste segundo semestre. Vamos nos dedicar ao máximo para evoluirmos neste ano - disse o goleiro da equipe alagoana.
Segundo o arqueiro, o Galo está 100% focado no duelo com o Palmeiras nesta quinta-feira pela Copa do Brasil e sabe que apesar dos grandes obstáculos, quer todo o grupo comprometido, pois a classificação não é impossível.- É o jogo do ano para a nossa equipe. Sabemos das dificuldades que enfrentaremos e estamos preparados. O grupo sabe da importância de fazer uma partida perfeita para conquistar uma vantagem no confronto - finalizou.