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Goleiro do Ceará comemora título inédito do Campeonato Brasileiro de Aspirantes

André Luiz, com participação no dia a dia da equipe profissional do Vozão, foi importante na conquista da competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 18:00

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 18:00

Crédito: Divulgação
Um dos destaques do Ceará na conquista do título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o goleiro André Luiz celebrou muito o feito inédito. Os cearenses venceram o Vila Nova-GO por 3 a 1 no tempo normal e por 4 a 2 na disputa de pênaltis, neste domingo, na Cidade Vozão, e levantou o troféu.
- Estou muito feliz de ter ajudado o Ceará na conquista desse título inédito. O grupo todo está de parabéns. Trabalhamos forte em busca do objetivo final e deu tudo certo. Ganhar uma competição nacional tem um gosto diferente e agora queremos mais - disse o goleiro.
André Luiz faz parte do elenco profissional do Ceará e chegou a ficar no banco de reservas em algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Quando desceu para defender a meta do time de Aspirantes, ele mostrou serviço. Foram quatro partidas com três vitórias e um empate.
Jogos com André Luiz no Brasileiro de AspirantesCeará 3 x 2 JuventudeCeará 1 x 1 CorinthiansCeará 3 x 0 CRBCeará 1 x 0 Juventude (semifinal)

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