Goleiro do Ceará comemora título inédito do Campeonato Brasileiro de Aspirantes

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Um dos destaques do Ceará na conquista do título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o goleiro André Luiz celebrou muito o feito inédito. Os cearenses venceram o Vila Nova-GO por 3 a 1 no tempo normal e por 4 a 2 na disputa de pênaltis, neste domingo, na Cidade Vozão, e levantou o troféu.

- Estou muito feliz de ter ajudado o Ceará na conquista desse título inédito. O grupo todo está de parabéns. Trabalhamos forte em busca do objetivo final e deu tudo certo. Ganhar uma competição nacional tem um gosto diferente e agora queremos mais - disse o goleiro.

André Luiz faz parte do elenco profissional do Ceará e chegou a ficar no banco de reservas em algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Quando desceu para defender a meta do time de Aspirantes, ele mostrou serviço. Foram quatro partidas com três vitórias e um empate.