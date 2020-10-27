AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Goleiro do Avaí comemora início com vitórias no Brasileirão de Aspirantes

André é um dos pilares do elenco e deve ser relacionado pelo profissional contra o América-MG...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 15:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 15:26
Crédito: Divulgação/Avaí
Com grande início no Brasileirão de Aspirantes, o Avaí vem chamando atenção nas categorias de base. Para a competição, a equipe conta com um reforço que desceu do elenco principal para defender o time Sub-23 e agora terá a chance de retornar ao profissional após a lesão de Glédson: o goleiro André.Com apenas 19 anos e 1,93m, André se destacou na Copinha no início de 2020 e também nas primeiras partidas do Aspirantes. Com seis pontos em duas rodadas, o atleta ressaltou a importância das duas vitórias no começo do campeonato, ainda mais contra equipes grandes.
'A equipe está de parabéns nessas duas primeiras partidas. Propomos nosso jogo, soubemos atacar e também aproveitar os contra-ataques. Estudamos bastante o estilo do Corinthians e do Fluminense, e isso ajudou muito. Então, conseguimos aproveitar as oportunidades criadas e entendemos o momento certo de cada confronto, quando era pra defender ou atacar', comentou.
O goleiro também destacou a dificuldade das próximas partidas, contra CRB e Paraná. Para ele, é necessário o elenco entender os erros cometidos contra Fluminense e Corinthians para que possa chegar nos confrontos mais preparados.
'Começamos com o pé direito, jogando bem primeiras rodadas e agora vamos enfrentar o CRB dentro de casa, que será um confronto bem complicado, porque eles tem um time entrosado e qualificado, depois visitaremos o Paraná. Então temos que entender o que erramos até aqui pra corrigir e vamos buscar mais seis pontos, que são de grande importância', concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de julho de 2026
Motorista é detido após acidente entre carros em Cachoeiro
Motorista é preso por embriaguez após causar acidente em Cachoeiro
Imagem de destaque
Eleições 2026: Lorenzo Pazolini declara apoio a Flávio Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados