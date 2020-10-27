Goleiro do Avaí comemora início com vitórias no Brasileirão de Aspirantes

Crédito: Divulgação/Avaí

Com grande início no Brasileirão de Aspirantes, o Avaí vem chamando atenção nas categorias de base. Para a competição, a equipe conta com um reforço que desceu do elenco principal para defender o time Sub-23 e agora terá a chance de retornar ao profissional após a lesão de Glédson: o goleiro André.Com apenas 19 anos e 1,93m, André se destacou na Copinha no início de 2020 e também nas primeiras partidas do Aspirantes. Com seis pontos em duas rodadas, o atleta ressaltou a importância das duas vitórias no começo do campeonato, ainda mais contra equipes grandes.

'A equipe está de parabéns nessas duas primeiras partidas. Propomos nosso jogo, soubemos atacar e também aproveitar os contra-ataques. Estudamos bastante o estilo do Corinthians e do Fluminense, e isso ajudou muito. Então, conseguimos aproveitar as oportunidades criadas e entendemos o momento certo de cada confronto, quando era pra defender ou atacar', comentou.

O goleiro também destacou a dificuldade das próximas partidas, contra CRB e Paraná. Para ele, é necessário o elenco entender os erros cometidos contra Fluminense e Corinthians para que possa chegar nos confrontos mais preparados.