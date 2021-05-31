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futebol

Goleiro do Arouca, Victor Braga comenta temporada na equipe: 'Lutar para conseguir o meu espaço'

Jogador brasileiro do Arouca, de Portugal, falou sobre a temporada feita na Europa com o seu time...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 18:48
Crédito: Divulgação / Arouca
O Arouca conseguiu o acesso para a Liga NOS no último fim de semana após vencer o Rio Ave duas vezes no playoff, com uma campanha maravilhosa. Durante a fase classificatória, a equipe chegou a embalar onze vitórias consecutivas. E um brasileiro teve grande destaque na campanha: o goleiro Victor Braga, que falou um pouco sobre como foi a virada de chave do grupo para conseguir uma sequência invicta.- Não começamos muito bem o campeonato, não estávamos a encontrar o equilíbrio que pretendíamos, mas o grupo foi se fortalecendo e com o passar do tempo mostrando que éramos uma equipe difícil de sofrer gols. E com a nossa agressividade aumentando tudo foi se tornando mais fácil - conta Victor, que acumulou 17 clean sheets (jogos sem ser vazado), sendo 15 na temporada regular, recorde na história da competição:
Já tive momentos felizes e também importantes aqui em Portugal, mas esse acesso foi especial por justamente estar vivendo o melhor momento da minha carreira no coletivo e no pessoal. Acho que a explicação mais simples é o trabalho e acreditar que as coisas vão acontecer. Foi acontecendo naturalmente, nunca fui para um jogo preocupado com os números. Fui sempre focado em dar o meu melhor dentro de campo para ajudar a minha equipe e fico feliz por ter contribuído em alguns momentos decisivos.
Agora, Victor Braga sonha com um desempenho tão bom na elite do futebol português como foi na LigaPro, que é a divisão de acesso:
- Como todos sabem ainda tenho mais um ano de contrato com o clube e a única coisa que eu prometo é trabalho. Lutar para conseguir o meu espaço, com humildade sempre acreditando que o sonho comanda a vida.

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