Goleiro do Ajax, Andre Onana, é suspenso pela UEFA por 12 meses

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Andre Onana, goleiro titular do Ajax, foi suspenso por 12 meses pela UEFA depois de falhar num exame antidoping realizado no mês de outubro de 2020. A suspensão se aplicará a todas as atividades futebolísticas, tanto a nível nacional como internacional e começa a valer já neste dia 5 de fevereiro+ Confira os jogos da segunda fase da UEFA Europa LeagueEm nota, o Ajax explicou que na manhã do dia 30 de outubro, Onana não estava se sentindo bem e, por isso, queria tomar um remédio para aliviar o desconforto. Sem saber, porém, o arqueiro tomou Lasimac, uma droga previamente prescrita para a esposa do jogador, segundo o Ajax. Tanto o clube, quanto o atleta irão recorrer da decisão na Corte Arbitral do Esporte.CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELO AJAX

O órgão disciplinar da federação europeia de futebol, UEFA, impôs uma suspensão de 12 meses a Andre Onana por violação de dopagem. Após uma verificação "fora da competição" em 30 de outubro do ano passado, o goleiro encontrou a substância Furosemida em sua urina. A suspensão entra em vigor a partir de hoje e se aplica a todas as atividades do futebol, tanto nacional quanto internacional.

Na manhã de 30 de outubro, Onana não se sentia bem. Ele queria tomar um comprimido para aliviar o desconforto. Sem saber, porém, ele tomou Lasimac, um medicamento que sua esposa havia recebido anteriormente. A confusão de Onana fez com que ele tomasse por engano o remédio da esposa, fazendo com que essa medida fosse tomada pela UEFA contra o goleiro. Além disso, o órgão disciplinar da associação de futebol declarou que Onana não tinha intenção de trapacear. No entanto, a Federação Europeia de Futebol acredita, com base nas regras antidopagem aplicáveis, que um atleta tem o dever, em todos os momentos, de garantir que nenhuma substância proibida entra no corpo.

Onana e Ajax vão apelar da decisão para o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).