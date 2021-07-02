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futebol

Goleiro Denis assina contrato por duas temporadas com clube grego

Jogador com passagem pelo São Paulo estava no Gil Vicente desde 2019...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 13:05

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 13:05
Crédito: Reprodução/ ΑΡΗΣ
O goleiro Denis assinou um contrato por duas temporadas com o Aris, da Grécia, nesta sexta-feira. O veterano de 34 anos com passagens por São Paulo e Figueirense chegou a Europa em 2019 quando defendeu o Gil Vicente até o fim de seu contrato.Durante grande parte de sua carreira, o atleta ficou no banco de reservas do tricolor por conta da presença de Rogério Ceni, mas conquistou um título da Copa Sul-Americana com a equipe paulista. Em Santa Catarina, o jogador atuou por apenas um ano.
> Veja a tabela da Eurocopa
Em sua última temporada com o Gil Vicente, Denis participou de 32 dos 34 jogos do Campeonato Português. O experiente arqueiro sofreu 38 gols, mas não teve a meta vazada em 10 partidas. O clube terminou a competição na 11ª colocação.

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