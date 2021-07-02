Goleiro Denis assina contrato por duas temporadas com clube grego

O goleiro Denis assinou um contrato por duas temporadas com o Aris, da Grécia, nesta sexta-feira. O veterano de 34 anos com passagens por São Paulo e Figueirense chegou a Europa em 2019 quando defendeu o Gil Vicente até o fim de seu contrato.Durante grande parte de sua carreira, o atleta ficou no banco de reservas do tricolor por conta da presença de Rogério Ceni, mas conquistou um título da Copa Sul-Americana com a equipe paulista. Em Santa Catarina, o jogador atuou por apenas um ano.