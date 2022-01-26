Goleiro Daniel brilha, e Internacional vence Juventude na estreia do Gauchão de 2022

Juventude e Internacional abriram o Campeonato Gaúcho de 2022, na tarde desta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. As equipes fizeram um duelo muito disputado. Maurício e Yuri Alberto balançaram para o Colorado, e Ricardo Bueno, de pênalti, diminuiu. JUVENTUDE POSITIVO E DANIEL PROVIDENCIAL!
O Juventude começou com maior pressão e não deixou o Inter avançar em perigo. A primeira chegada foi aos 10, com Ricardo Bueno, que invadiu a área e chutou. Daniel fez a defesa. O time seguiu na intensidade e, aos 19, Capixaba, sozinho, cabeceou no canto. No entanto, a bola acertou o poste.
O Internacional seguiu com poucas chegadas e oportunidades de gol. No entanto, o destaque foi do Colorado: o goleiro Daniel, que não deixou o Juventude abrir o marcador no primeiro tempo. Aos 44, o time da casa teve a melhor chance. Aos 44, depois de um cruzamento de Capixaba, Parede tentou de peito, mas Daniel defendeu. No rebote, Darlan chutou, mas o paredão colorado evitou.
VOLTA MOVIMENTADA!
Aos 3, Edenilson lançou para Moisés, que cruzou para Maurício. O camisa 27 soltou o pé e, de canhota, mandou uma bomba para o fundo das redes. Cinco minutos depois, Boschilia cruzou para Yuri Alberto, que ampliou a vantagem no Alfredo Jaconi. O Juventude buscou a reação e chegou com perigo em diversas oportunidades. No entanto, o goleiro Daniel fez defesas providenciais.
Em uma das melhores chegadas, Forster mandou uma bomba, mas o paredão afastou o perigo. Aos 35, o árbitro marcou pênalti para os donos da casa, após toque de mão de Dourado. Ricardo Bueno bateu e diminuiu o marcador.FICHA TÉCNICAJUVENTUDE X INTERNACIONAL
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)Data e hora: 26/01/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Roger Goulart (RS)Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Mateus Olivério Rocha (RS)Cartões amarelos: Capixaba (Juventude); Bruno Méndez, Rodrigo Dourado e Daniel (Internacional)Cartões vermelhos: -
GOLS: Maurício (3'/2ºT) (0-1); Yuri Alberto (8'/2ºT) (0-2); Ricardo Bueno (35'/2ºT)
JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)
William; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Rafael Forster (Moraes, aos '/2ºT) e William Matheus; Jadson e Darlan; Chico (Dudu, aos 35'/2ºT), Capixaba (Dudu, aos 35'/2ºT) e Guilherme Parede (Bassani, aos 17'/2ºT); Ricardo Bueno (Vitor Gabriel, aos 35'/2ºT).INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)
Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado e Edenílson; Boschilia (Liziero, aos 25'/2ºT), Maurício (Caio Vidal, aos 25'/2ºT - Kaique Rocha, aos 49'/2ºT) e Taison (Johnny, aos 43'/2ºT); Yuri Alberto (Matheus Cadorini, aos 43'/2ºT).